COP31 iklim zirvesinde ikinci gün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31 iklim zirvesinde ikinci gün

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 iklim zirvesinde ikinci gün
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

LİDERLER ANTALYA'YA GELMEYE DEVAM EDİYORAntalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yarın yapılacak Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları Antalya'ya gelmeye devam ediyor.

LİDERLER ANTALYA'YA GELMEYE DEVAM EDİYOR

Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yarın yapılacak Liderler Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları Antalya'ya gelmeye devam ediyor. Antalya Havalimanı'na gelen Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, Burundi Başbakanı Nestor Ntahontuye ve Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley törenle karşılandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve yetkililer tarafından karşılanan konuk devlet başkanları, tören mangasını selamladı. Yöresel kıyafetli çocukların çiçek sunduğu liderler, otellerine geçti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra Antalya'da olması bekleniyor.

Kaynak: DHA
İklim DeğişikliğiAntalyaHükümetGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand’in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu
15:03
Fenerbahçe’den ayrılan İsmail Kartal’ın son halini görenler tanıyamadı
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın son halini görenler tanıyamadı
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:49
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:32
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
13:25
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 15:14:50. #7.13#
SON DAKİKA: COP31 iklim zirvesinde ikinci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android