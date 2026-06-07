Çorlu\'da Modifiye Araç Buluşması

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen modifiye araç buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 300 modifiyeli araçlara, tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 1970 model klasik otomobillerden 2026 model yeni nesil araçlara kadar birbirinden farklı yüzlerce araç sergilendi. Bazı araçlar özel egzoz sistemleriyle dikkat çekerken, bazıları ise yüksek donanımlı ses sistemleri ve özel tasarımlarıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı. Etkinliğin organizatörlerinden Emre Karayel, modifiyenin kendileri için yalnızca araç değiştirmekten ibaret olmadığını, bir yaşam tarzı ve tutku olduğunu söyledi. Karayel, "Modifiyeli araç dediğinizde aklınıza aracını seven, aracına bağlı bir genç gelmeli. Her şeyden uzak, maddelerden uzak, alkolden uzak; sadece arabasına heves etmiş, emeklerini, kazancını, her şeyini arabasına dökmüş bir genç görebilirsiniz. Bunun bir tutku olduğunu ve bir hevesle başladığını söyleyebilirim. Ben 10 yaşından beri bu tutkuyu yaşıyorum. Yaklaşık 14 yaşında araba sürmeyi, direksiyon tutmayı öğrendim. Şöyle diyebilirim; burada bu organizasyonu yapıyoruz, ortalama buraya 300 tane araç geliyor. Hem Çorlu halkımıza güzel bir etkinlik sunmak istiyoruz hem de insanların modifiyeye bakış açısını değiştirmek istiyoruz açıkçası" dedi.

'MODİFİYE BİR YAŞAM TARZI'

Modifiye aracın yaşam tarzı olduğunu dile getiren Emre Karayel, "Bu içten gelen bir duygu. Normal bir insana anlatsan nasıl karşılar bilmiyorum ama bu gerçekten çok farklı bir duygu. 'Modifiye yaşam tarzıdır' diye boşuna demiyoruz. Bu bir tutku, bir yaşam tarzı. Burada araçlarımız geliyor, yarışmalar düzenliyoruz, insanların emeklerini ortaya çıkarıyoruz. Birincilik ödülleri, ikincilik ödülleri, üçüncülük ödülleri ve teşekkür kupaları veriyoruz. Dediğim gibi burada toplanarak halkımıza hem güzel bir etkinlik hem de modifiyeyi güzel bir yaşam tarzı olarak sunmak istiyoruz. Cezalar yesek de, önümüze engeller çıksa da biz bu işten vazgeçmiyoruz. Modifiyeyi seviyoruz. Modifiye bir yaşam tarzı. Başka da bir şey söylemeye gerek yok zaten; her şey ortada" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELEN VAR

Modifiye tutkunlarının Türkiye'nin neresinden olursa olsun yapılan her etkinliğe katıldıklarını ifade eden Karayel, "Sakarya'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Zonguldak'tan çekici üstünde araç geldi bugün. Burada yapılan organizasyon, çok güzel bir organizasyon. Kaliteli arabalar var. Adam Zonguldak'tan buraya kadar geldi çekici üzerinde, Antalya'dan gelenler de oluyor. Dediğim gibi uzak illerden çok katılım sağlayan kardeşlerimiz var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bizi yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

'SADECE BİR AKSESUAR TAKMAK BİLE BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

İstanbul'dan 20 araçlık ekiple etkinliğe katılan Arda Uygur da şöyle konuştu:

"Modifiye tutkusuna sahip insanlarız. 20 kişiyiz ve 20 tane farklı kategoriden; ticarisi, otomobili, hususisi olmak üzere her türlü aracımız var. Hatchback, sedan, cabrio; her türlü aracımız mevcut. Modifiye bizim için bir tutku açıkçası. Sadece bir aksesuar takmak bile bizi çok mutlu ediyor. Farz edelim bir çocuğun elindeki dondurma gibi, bizim için de arabamıza parça takmak, onlara bakmak, yıkamak. Bazen onlarla sohbet ediyoruz. O bile bizi çok mutlu ediyor. Keşke yasak olmasa. Yasakları bir tık daha indirebilsek ama işte o zaman da gençlerimiz rahat durmuyor ne yazık ki. Keşke bunun bir orta yolu olsa. Devlet bize biraz müsamaha gösterse, biz de birazcık daha mahalle aralarında ses sistemi ve egzoz gibi şeyleri yapmasak."

Etkinlik boyunca farklı kategorilerde yarışmalar düzenlenirken dereceye giren araç sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller verildi.