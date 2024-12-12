Çorlu'da Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

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Çorlu ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Sürücü S.F. gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hayrabolu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataköy Mahallesi'nde şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde E.T'nin evinde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.