Çorlu'nun İlk A Capella Korosu Sirello Çalışmalarına Devam Ediyor
Çorlu'nun İlk A Capella Korosu Sirello Çalışmalarına Devam Ediyor

Çorlu\'nun İlk A Capella Korosu Sirello Çalışmalarına Devam Ediyor
26.02.2026 11:02
Sirello Çorlu Çok Sesli Korosu, Çorlu Belediye Başkanı'nın katılımıyla provasını gerçekleştirdi.

Çorlu'nun ilk a capella korosu olma özelliğini taşıyan Sirello Çorlu Çok Sesli Korosu, çalışmalarını sürdürüyor.

Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde Koro Şefi Fehmi Cesur Özdemir yönetiminde gerçekleştirilen provaya katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koro çalışmalarını yerinde takip etti.

Sarıkurt, daha sonra yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesinin sanata ve sanatçıya verdiği desteği vizyoner projelerle sürdürdüğünü belirtti.

Çorlu'nun ilk enstrümansız çok sesli müzik topluluğu olan Sirello Çorlu Çok Sesli Korosu'nun çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Sarıkurt, provaları keyifle izlediğini kaydetti.

Çorlu'da 2025'te 5 bin 2 konuta ruhsat verildi

Çorlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin yapı ruhsatı, denetim ve kaçak yapıyla mücadele verilerini açıkladı.

Verilere göre, Çorlu'da 2025 yılı boyunca konut ve ticari projelerde yoğunluk yaşandı.

Yıl içinde 5 bin 2 yeni konut için yapı ruhsatı verildi.

Toplam 657 milyon metrekarelik inşaat alanının onaylandığı ilçede ruhsatlandırılan konutların 1.655'ini 1+1, 1.586'sını 2+1 ve 646'sını 3+1 daireler oluşturdu.

İlçede ayrıca 323 yeni ofis ve iş yeri projesi için ruhsat düzenlendi.

Yeni yapı ruhsatlarından belediye bütçesine 126 milyon 469 bin lira harç geliri sağlandı.

İmar mevzuatına aykırı yapılarla mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca 158 yapıya toplam 51 milyon 45 bin lira idari para cezası uygulandı. İndirimler sonrası net tahakkuk 36 milyon 632 bin lira olurken, bunun 7 milyon 860 bin liralık kısmı tahsil edildi.

Kent estetiği ve güvenliği amacıyla 96 yapı için yıkım kararı alındı, 82 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi. 11 yapıda ise güvenlik önlemleri artırıldı.

Sunay Akın sahne aldı

Edebiyatçı Sunay Akın, "Memleket Kumaşı" adlı gösterisiyle Çorlu'da sevenleriyle buluştu.

Çorlu Belediyesi Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Akın, kendine özgü anlatımıyla izleyicileri tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkardı.

Tarihin tozlu sayfalarından gün yüzüne çıkardığı insan hikayelerini şiirsel bir dille aktaran sanatçı, salonu dolduran sanatseverler tarafından alkışlandı.

Marmara Balkan Göçmen Dernekleri Federasyonu'ndan Sarıkurt'a ziyaret

Marmara Balkan Göçmen Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti.

Kurucu Başkan Kemal Öztürk nezaretinde gerçekleştirilen toplantının ardından federasyonun yönetim kurulu üyeleri Sarıkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, Çorlu Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Özgür, Çorlu Balkan Türk Aydınlar Derneği Başkanı Ramadan Kenan, Çerkezköy Trakya Balkanlılar Derneği Başkanı Sunay Çavuşoğlu ve Yeniçiftlik Balkanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Er katıldı.

Sarıkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek federasyonlaşma sürecinin bölgedeki kültürel dayanışmayı artıracağını belirtti.

Kaynak: AA

