Polis memurları Tütüncüler ve Koç'u şehit eden Orhan Altan'ın davası başladı: Büyü savunması - Son Dakika
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Polis memurları Tütüncüler ve Koç'u şehit eden Orhan Altan'ın davası başladı: Büyü savunması

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Polis memurları Tütüncüler ve Koç\'u şehit eden Orhan Altan\'ın davası başladı: Büyü savunması
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Çorlu'da polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'u öldüren 24 yaşındaki Orhan Altan'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada olayı hatırlamadığını ve kendisine büyü yapıldığını iddia eden Altan için savcılık 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 36 yıla kadar hapis talep ediyor. Adli Tıp Kurumu, sanıkta cezai sorumluluğu azaltacak bir rahatsızlık bulunmadığını raporladı. Ailelerin en ağır cezayı istediği dava ertelendi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen ve kendisini almaya giden polis memurları Erkan Tütüncüler (43) ile Emrah Koç'u (32), bıçak ve silahlı saldırıda şehit eden Orhan Altan'ın (24), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 polis memurunu öldürmeye teşebbüs suçlaması nedeniyle de toplam 36 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında hastanelerde yatarak psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen ve kendisine büyü yapıldığını öne süren sanık Altan'ın mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu raporunda cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede olduğuna dair bilgi üzerine 17 Mayıs günü öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti. Burada polis memurları, Orhan Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu. Saldırgan Altan, polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis memurlarını şehit eden Orhan Altan, gözaltına alındıktan sonra tedavi görmesi için bir hastaneye yatırıldı. Hastanede tedavi tamamlanan Altan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Altan hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, polis memurları Koç ve Tütüncüler'e yönelik 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Altan'ın, polis memurları Volkan Kesici ve Oktay Uludağ'a yönelik eylemleri 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilerek ayrı ayrı 18'er yıla kadar hapis istendi. Altan'ın ayrıca polis memurları Ahmet Yaşbeğ, Emrah Işık ve Eren Özdemir'e karşı 'görevi yaptırmamak için direnme', Neşe Kesici'ye karşı 'silahla tehdit' ve ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma suçunu düzenleyen 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından da cezalandırılması talep edildi.

ADLİ TIP: CEZA SORUMLULUĞU TAM

Sanık Altan, verdiği ifadelerinde uyuşturucu madde kullandığını ve 15 yaşından itibaren de çeşitli hastanelerde yatılı olarak psikiyatrik tedavi gördüğünü anlattı. Soruşturma kapsamında Orhan Altan'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Altan, 22 Haziran-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlem altında tutuldu. Adli Tıp Kurumu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli raporunda, şüphelinin geçmiş psikiyatrik tedavi kayıtları, muayeneleri, gözlem sürecindeki davranışları ve soruşturma dosyasındaki bilgiler değerlendirildi. Raporda, Altan'ın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı saptanmadığı belirtildi. Şüphelinin olay tarihinde eylemlerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bir rahatsızlık içinde bulunduğunu gösteren tıbbi bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Bu değerlendirmeler sonucunda Altan'ın ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi.

BANA BÜYÜ YAPILDI SAVUNMASI

Sanık Orhan Altan'ın yargılanmasına bugün Çorlu 2'nci Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık Orhan Altan, şehit polis Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler, Emrah Koç'un annesi Birgül, babası Mahyettin Koç ile tarafların avukatları katıldı. Ailesinden hiç kimsenin duruşmaya katılmadığı sanık Altan, savunmasını yaptı. Savunmasında kendisine büyü yapıldığını öne sürüp hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Altan, "Oradakileri hatırlamıyorum, ben kullandığım ilaçlardan hatırlamıyorum. Olay günü kapıya geldiler, vesvese ile alacaklardı, hatırlamıyorum, savcılıktaki, polisteki ifadeyi hatırlamıyorum. Bana büyü yapıldığını düşünüyorum" dedi. Sanık, savunmasının ardından salondan çıkarıldı.

AİLELER EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada söz verilen şehitlerin aileleri, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler, mahkeme başkanının, "Şikayetçiminsiniz?" sorusu üzerine, "Görüyorsunuz halimizi, verilebilecek en üst cezanın verilmesini talep ediyorum. Sanığın anne ve babasından da şikayetçiyim" dedi.

Şehit Emrah Koç'un babası Mahyettin Koç, "Bu caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ona o muskayı veren, götüren kişiye de aileye de en ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Anne Birgül Koç ise "Ben herkesten davacıyım, sanığın anne ve babasından da şikayetçiyim. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti olay günü, Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde asayişten sorumlu komiser N.A.'nın tanık olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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