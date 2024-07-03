Çorum'da 1980 Olayları Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da 1980 Olayları Anma Töreni Düzenlendi

Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda toplanan katılımcılar, Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 44 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı. Anma etkinliğinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı cem ekibi semah döndü. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Çorum olaylarında ölenlerin yalnızca faillerinin değil, azmettiricilerinin de yargılanması için adalet istediklerini söyledi.

03.07.2024 15:13
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Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda toplanan katılımcılar, Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 44 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, çerağ yakma ritüeli gerçekleştirildi.

Anma etkinliğinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı cem ekibi semah döndü.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, burada yaptığı konuşmada, Çorum olaylarında ölenlerin yalnızca faillerinin değil, azmettiricilerinin de yargılanması için adalet istediklerini söyledi.

Çorum'da, Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Geçmez, "Adalet için, insanlık için kim toprağa düşmüşse onlar asla unutulmayacak, unutturmayacağız." dedi.

Alevilerin bu toprakların kadim halklarından biri olduğunu dile getiren Geçmez, "Bu kadim halk Çorum'a daima barış getirmiştir. Çorum halkına sesleniyorum. Bu katiller kimse hep birlikte lanetleyelim bu meydanda. Hep birlikte lanetleyelim ki bir daha bu topraklar böyle katliamlar görmesin." diye konuştu.

Filistin'de, Orta Doğu'da katliam yapıldığını, Gazze'de halkın katledildiğini vurgulayan Geçmez, "Bu katliamlar önlenmezse faşizme ve ırkçılığa yol açacaktır. Biz Çorum, Sivas, Maraş katliamları olmasın diye, başka katliam olmasın diye bunları söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Ahmet Özdel ise olaylara ilişkin gerçek faillerin bulunması gerektiğini anlatarak, "Eğer Maraş katliamının yargılanması yapılsa, gerçek katiller bulunsaydı Çorum katliamı olmazdı. Çorum katliamının hesabı görülseydi Sivas katliamı olmazdı." dedi.

Platform olarak anma etkinliklerinde iki temel taleplerinin olduğuna işaret eden Özdel, "Çorum katliamı insanlığa karşı suçtur, zaman aşımı işlemez. Bu nedenle tüm devlet arşivleri açılmalı, gerçek sorumlular yargılanmalıdır. Çünkü Çorum katliamı davaları adi birer olay olarak görülmüş, tetiği çekenler bulunmuş, gerçek failler bulunmamıştır. Oysa bu yargılamalar sonunda asıl faillerin bulunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Özdel, platform olarak Kadeş Barış Meydanı'na "barış ve kardeşlik anıtı" yapılması istediklerini sözlerine ekledi.

Programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Avrupa Alevi Birlikleri Onursal Başkanı Turgut Öker'in yanı sıra yurt içi ve dışındaki dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da 1980 Olayları Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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