Çorum'da Bayram Trafiği Yoğun, Vali Çalgan'dan Uyarılar - Son Dakika
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Çorum'da Bayram Trafiği Yoğun, Vali Çalgan'dan Uyarılar

Çorum'da Ramazan Bayramı öncesi yolculuk yapacak vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vali Ali Çalgan, kazaların önlenmesi adına denetimlerin dokuz gün boyunca devam edeceğini açıkladı ve trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

29.03.2025 17:05
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Çorum'da bayram trafiği yoğunluğu sürüyor

Çorum Valisi Ali Çalgan: "Tedbirlerimiz dokuz gün boyunca devam edecek"

ÇORUM - Çorum'da Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar ana güzergahlarda yoğunluk oluşturdu. Trafik denetim noktasını ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yolculuk yapan vatandaşlarla bayramlaşarak trafik kurallarına uymaları noktasında çağrıda bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması itibariyle vatandaşlar memleketlerine gitmek için Çorum'da da yoğunluk oluşturuyor. Bayram arefesinde Çorum'da trafik ve jandarma ekipleri can ve mal kaybını önlemek adına denetimleri sıklaştırarak ana güzergahlarda denetimler gerçekleştiriyor. Çorum- Ankara karayolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktasını ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, görevli ekipler ve yolculuk yapan vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram öncesi denetimlerin ve çalışmaların sıklaştırıldığını dile getiren Vali Ali Çalgan, "Mübarek Ramazan Bayramı'nın arefesindeyiz. Ankara, Çorum ve Samsun ana arteri üzerinde, Çorum girişinde bulunmaktayız. Sizlerin de görebildiği ve tespit edebileceği gibi, zamanların çok ötesinde, üstünde bir trafik ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla, bayrama gideceklerin, bayrama gidenlerin sağ salim, kazasız belasız gidecekleri yere ulaşmalarını temin için, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bizde de hem jandarma teşkilatının mensuplarımız, trafik ekiplerimiz hem de emniyet teşkilatı trafik ekiplerimiz yoğun bir şekilde denetimleri sürdürmekteler. Bu denetimlerle sürücülerimizin dikkatini diri tutmak, trafik kuralı ihlallerini en aza indirmek amaçlanmaktadır. İnşallah bu şekilde, aldığımız tedbirlerle temennimiz hiç olmaması. İnşallah geçen yıllara göre kazaların daha az olacağı, hiç olmayacağı bir bayram yaşarız. Bayramı, bayram tadında, ağız tadıyla kutlamış oluruz. Bu tedbirlerimiz dokuz gün boyunca devam edecek, dünden itibaren başladı. Ben, yola çıkanlara, yola çıkacak olanlara, trafik kurallarına, işaretlere, trafik personelinin uyarılarına riayet ederek dikkatli gitmelerini, özellikle hızla ilgili kazançlarının, kaybedecekleri yanında çok kıymetinin olmayacağını, !15 dakika, yarım saat, en uzak yolda bile 1 saat erken gideceğim! diye kendilerini, diğer sürücüleri riske etmemelerini, kendilerini, ailelerini ve milletimizi, hepimizi, üzecek kazalardan uzak olmalarını, uzak kalmalarını inşallah istiyoruz, rica ediyoruz. Bu vesileyle ben, bütün yolda olanları, bizi dinleyenlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah hepimizin sağlıkla, huzurla, mutlulukla tekrarına nasip etsin, nail etsin. Bu duygularla ben de iyi yolculuklar diliyorum yolda olanlara, iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Bayram Trafiği Yoğun, Vali Çalgan'dan Uyarılar - Son Dakika

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