Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

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1 )ÇORUM'DA 5 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ KAYNAKLI PATLAMA: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı'nda dün saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamayla birlikte apartman ile çevresindeki binalar ve caddede park halindeki araçlarda hasar oluştu. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çorum Valisi Ali Çalgan, patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte. Sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÇORUM VALİSİ CANGAL: 1 ÖLÜ, 33 YARALIMIZ VAR

Çorum Valisi Ali Çalgan patlama sonrası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Vali Çalgan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden hemşehrimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saat 14.45 sularında 112'ye patlama ihbarı gelmiş, İlgili ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmişler. Bu patlamadan 34 kişi etkilenmiştir. Ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok şükür yaralılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralılarımızdan 11 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte olup, 22 kişi ise taburcu edilmişlerdir. İlk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz olduğu tespiti ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Yine de her türlü araştırma ve incelemelerimiz devam etmektedir. Binalar tamamen boş durumda, tespitlerimiz sürüyor. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını sündürüyor. Evi zarar gören vatandaşlarımızı misafirhanelerde misafir edeceğiz. Her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceğizö dedi.

Bu arada hayatını kaybeden kişinin Osman Keyinci (65) olduğu belirlendi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çorum'da 5 katlı binada meydana gelen doğalgaz patlaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, patlamadan sağ kurtulanlar o anları anlattı. Patlamanın yaşandığı apartmana 10 metre mesafede bulunan ve Osmancık caddesinde esnaflık yapan Keramettin Yıldız, "İş yerimde oturuyordum ve yan binada şiddetli bir patlama oldu. Ben kendimi dışarıya zor attım. Ortalık perişan oldu, ben canımı zor kurtardımö dedi.

DEPREM OLUYOR SANDIK

Patlama sırasında iş yerinde olan Mehmet Kozan isimli kıraathane işletmecisi ise, "Ben kıraathanemde ocakta bardak yıkıyordum. Şiddetli bir patlama oldu. Panikle herkes dışarıya koşturdu. Deprem oluyor sandık, dışarısı toz dumandı" diye konuştu .

-GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

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2) KIRIKKALE'DE AMBULANS VE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI.; 1 ÖLÜ 5 YARALI

KIRIKKALE'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kazada, Soner Sarıtaş (37) kontrolündeki 34 UB 2511 plakalı otomobil, köpeğe çarptıktan sonra durdu. Bu sırada arkadan gelen Ramazan Kiday kontrolündeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan 34 UB 2511 plakalı otomobil, Bilal Koçak idaresindeki 40 ABG 370 plakalı araca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Soner Sarıtaş ağır yaralanırken, araçlarda bulunan Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Karakuş., Fatih Karakuş ve Lütfi Karakuş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücü Soner Sarıtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.