Çorum'da kamu çalışanı 35 yıllık sigara bağımlılığından YEDAM desteğiyle kurtuldu

SAMSUN/ Sigara bağımlılığından kurtulup "dumansız hayata merhaba" diyen bir imam ve kamu çalışanı, herkese sigaradan uzak durmasını tavsiye etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Samsun'da görevli imam Sebahattin Ayan ve Çorum'da görev yapan kamu çalışanı A.B'nin sigarayı bırakma hikayeleri anlatıldı.

İlkadım İlçe Müftülüğüne bağlı Saruhan Mescidi'nde görev yapan 43 yaşındaki Ayan, 17-18 yaşlarında başladığı sigarayı ailesinin desteği ve kendi kararlılığı sayesinde bıraktı.

20 yılı aşkın süre kullandığı sigarayı yaklaşık 2 yıl önce bırakarak gençlere ve cemaatine örnek olan Ayan, AA muhabirine, sigaraya başlamasında gençlik yıllarındaki arkadaşlarının ve sosyal çevresinin etkili olduğunu söyledi.

Vaazlarında bağımlılığın zararlarını anlatan bir kişi olarak sigara kullandığı için rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Ayan, "Mesleğimiz gereği cemaate telkinlerde bulunduk. Hem yapıp hem söylemek insanda doğal olarak vicdan azabı doğuruyor. Hep muhasebe yapıyorduk, 'Bu illetten bir şekilde kurtulmamız lazım' diye. Akıl ve vicdan muhasebesi yaparak bu sorunu yaşadık. Kızımın telkinleri, eşimin de desteğiyle sigarayı bırakmaya karar verdim. Kendi irademle sigarayı bırakmaya karar verdim ve sonunda başardım. Sigarayı bırakalı 2 yıla yaklaşıyor." dedi.

Yaklaşık 17 yıldır Diyanet teşkilatında görev yapan Ayan, Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğünün bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlediği bazı toplantılara katıldığını, buradaki bilgilendirmelerin de sigarayı bırakma kararını desteklediğini belirtti.

Sigarayı bırakırken ilaç ya da tıbbi destek almadığını dile getiren Ayan, şöyle devam etti:

"Sigarayı bıraktıktan sonra özellikle solunum sistemimdeki rahatlığı fark ettim. Vücuduma zindelik ve canlılık geldi. Yürüme ve merdiven çıkma kapasitem arttı. Görev yaparken okuma noktasında da ciddi anlamda rahatlama hissettim. Kış aylarında hastalanma oranım düştü. Mevsimsel hastalıklara karşı vücudumun daha dirençli olduğunu hissettim."

Sigarayı bırakmasından eşi ve kızının da çok memnun olduğunu anlatan Ayan, evdeki sigara kokusunun ortadan kalktığını söyledi.

Ayan, sigarayı bırakmasına anne ve babasının da çok sevindiklerini belirterek, "Onlar da sürekli sigarayı bırakmam gerektiğini söylüyordu. Artık göğsümüzü gere gere 'Ben sigara içmiyorum, sen de içme' diyebiliyoruz." diye konuştu.

Sigara kullananlara tavsiyede bulunan Ayan, "Bir an önce bırakmalarını tavsiye ederim. İnsan iradesiyle, aklıyla, fikriyle karar verdikten sonra yapamayacağı herhangi bir iş, kurtulamayacağı herhangi bir bağımlılık yoktur. Yeter ki istesin ve karar versin." ifadelerini kullandı.

35 yıllık sigara bağımlılığından YEDAM'ın desteğiyle kurtuldu

Çorum'da bir kamu kurumunda görev yapan 58 yaşındaki A.B. de sigara bağımlılığından 35 yıl sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtuldu.

İşe başladıktan birkaç yıl sonra 1991 yılında çevresindekilerin ısrarla ikram etmesi üzerine geri çeviremeyerek sigara kullanmaya başlayan A.B, mide bulantısı, boğaz ağrısı gibi problemler yaşasa da kullandıkça bağımlı hale geldi.

Yaşı ilerledikçe sigaraya bağlı şikayetleri artan, iki çocuk babası A.B, ailesinin de ısrarı üzerine sigarayı bırakmaya karar verdi.

Bu sırada YEDAM'dan haberdar olan A.B, kurumda uzman klinik psikolog olarak görev yapan Rıza Yıldız ile tanıştı. YEDAM'da psikolojik destek almaya başlayan A.B, bir süre sonra sigara kullanımını sonlandırdı.

Yaklaşık 5 aydır sigara içmeyerek hayatında yeni bir sayfa açan A.B, daha dinç ve sağlıklı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

A.B, AA muhabirine, genç yaşta sigara içmeye başladığını, büyükleri sigara ikram edince reddetmeye utandığını, sonra alıştığını dile getirdi.

Daha önce birçok kez sigarayı bırakmayı denediğini ancak iki gün ara verdikten sonra her seferinde yeniden başladığını anlatan A.B, şunları söyledi:

"Her gün 1 paket sigara içiyordum. 'Çok iradeliyim. Ben bunu istediğim zaman bırakırım' tezi tamamen çürüdü bende. Başladığıma çok pişman oldum. Yaş 50'yi geçtikten sonra sağlık açısından dökülmelerimiz başladı. Hangi doktora gitsek 'Sigara içiyorsunuz, bundan dolayı buna yakalanmışsınız, bunun etkisi var' dedi."

Sigara içenlerin kendisini "rahatlama" gibi bahanelerle kandırmaması gerektiğini vurgulayan A.B, "Daha önceki denemelerimden farklı olarak YEDAM'dan destek alınca bu kez sigarayı bırakacağıma inandım. Her hafta görüştüğümüzde sanki olay biraz daha pekişmiş oldu. Her görüşmede üstüne bir taş daha koyarak beynimdeki yakalayamadığım iradeyi pekiştirmeye başladım. Bu, üçüncü ayın sonunda daha da pekişti." diye konuştu.

"Gerçekten sigarasız dünya, bir başka dünya"

Psikolojik destekten sonra sigaranın lafını bile etmek istemez hale geldiğine işaret eden A.B, "Sigara içmeyi bırakın, içeni görmek bile istemedim. 'İrade sahibi olsa, bıraksa keşke. Allah buna da böyle bir şey nasip etse' diye millete dua etmeye başladım. Sigarayı bıraktıktan sonra hayatı daha kaliteli yaşamaya başladım. Sabahları kalkmalarım, yürümem, spor, her şeyimiz çok farklıydı, hepsi değişti. Biri anlatsa 'Sigarayı bırakınca böyle oluyor, yemeğin tadı geliyor, hayat böyle güzel' diye yaşamayan bilmez, çok farklı bir duygu." diye konuştu.

Memleketi Ordu'da fındık yetiştirdiğini anlatan A.B, şunları kaydetti:

"Sigarayı bıraktıktan sonra memlekete gittik, işlerimizi gördük. Önceden kalkamama, yorgun hissetme, çabuk yorulma oluyordu. Yediğimiz fındığın tadı bile değişti bu sene, sigarayı bıraktığımızdan herhalde. 35 sene güzelim yaylalarda sigarayla kendimizi avutmuşuz. Gerçekten sigarasız dünya, bir başka dünya. Bu sene izinde ilk defa hem fındıktan hem çalışmaktan hem yaşamaktan keyif aldım. Sigarayı bıraktıktan beri yaşadığım değişimi herkese anlatarak bırakmalarına yardımcı olmaya çabalıyorum."

Rıza Yıldız ise sigara kullananların en çok sağlık problemi yaşadıklarında ya da sosyal yaşamları etkilendiğinde sigarayı bırakmaya motive olduklarını gözlemlediğini belirterek, "YEDAM olarak bu motivasyonu güçlendirmeye ve bırakma sürecini desteklemeye çalışıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen ancak cesaret edemeyenlere yönelik çalışmalar yapıyoruz." dedi.