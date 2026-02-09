Çorumlulardan Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a Tepki: "Omurgalı Bir Duruşla Görevlerine Devam Edemediler"

Erkan Karaca

(ÇORUM) - CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasını değerlendirirken, "Bu arkadaşlarımız halktan aldığı oyları kendi şahsi oyları olarak düşünseler de haramzadelik yapıyorlar. Vekaleti kötüye kullandılar" dedi. Sabri Güngör adlı Çorumlu da, "Halkın oyuyla geldiler, halka hizmet etmek için geldiler. Ama bir türlü de omurgalı bir duruşla görevlerine devam edemediler. Lider olmak kolay değil, bunun cezası da var, övgüsü de var ama o riski alamayanlar topuklayıp gidiyorlar" diye konuştu.

Çorumlular, CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın partiden istifasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdiler.

Kent sakini Ahmet Özdel şunları söyledi:

"Belediye başkanlarının kendi iradeleri ile istifa edip AK Partiye katılmaları söz konusu değil, burada bir kumpas ve baskı var. Aslında bu baskıcı düzenin ürünüdür bu. Bu nedenle yapılan işin hem ahlaken hem de hukuken doğru olmadığını düşünüyorum."

Vatandaş oy verdiği siyasal partinin adayına oy veriyor. Aday değildir önemli olan, siyasal partinin programıdır, vaatleridir. Onunla birlikte adayın da etkisi vardır. Fakat o aday bu siyasal partiye üye olduğu için, o siyasal partinin adayı olduğu için seçiliyor. O nedenle vekil pozisyonunda bir görev, buna ihanet etmemesi, verdiği sözü tutması gerekir. Keçiören Belediye Başkanı ve tüm diğer belediye başkanlarında da maalesef durum aynı. Sebebi şu; büyük bir ihtimalle iktidarla bir ilişkileri var ya da böyle hırsızlık veya yolsuzlukları var. Bunların üstünü kapatmak için geçiyorlar. AK Parti'ye geçen hiçbir belediye başkanı normal çalışmasını yürüten, halka hizmet eden bir belediye başkanı değil. Bir şaibe var, bu şaibeyi kapatmak için geçiyorlar. İktidar da büyük bir ihtimalle bunu kullanıyor. Bunlara bir hırsızlık, yolsuzluk yaptırıyor, bunu da bir baskı aracı olarak kullanıp geçiriyor. Fakat burada Çorum için de düşündüğümüz zaman geçmişte de oldu. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'yü AK Parti zorla, baskıyla, tehditle, görevden aldı. Şimdi Çorum halkının 'Neden benim seçtiğim belediye başkanını iktidar neden zorla görevden alıyor. Neden benim irademi fesata uğratıyor demesi lazım."

"Halkın oyuyla seçilenlerin parti değiştirmesi etik değil"

Feza Piroğlu adlı yurttaş da CHP oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının diğer partilere geçmesini hiç etik bulmadığını ve çok üzgün olduğunu belirterek, "Şu anda seçmenin üzgün olduğunu biliyorum. Çünkü kendi oylarıyla CHP'den belediye başkanı seçmiştir. CHP'nin seçmeni oy vermiştir kendisine. İstifa da etseydi, bağımsız kalsaydı daha etikti bana göre, başka partilere geçmesini etik bulmuyorum" dedi.

Sabri Güngör de Özarslan'ın istifasına ilişkin şunları söyledi:

"Tamamen olumsuz düşünüyorum. Çünkü onlar halkın oyuyla geldiler. Çünkü halka hizmet etmek için geldiler. Ama bir türlü de omurgalı bir duruşla görevlerine devam edemediler. Artı lider olmak kolay bir olay değil, bunun cezası da var, övgüsü de var ama bir türlü o riski alamayanlar bu şekilde topuklayıp gidiyorlar. Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili gelişmeyi az önce televizyondan izledim. O da aynı şekilde bu söylediklerimin içerisinde olan insanlar. Tamamen siyaseti kendi menfaatleri, kendi çıkarları için düşündüklerini, karar verdiklerini düşünüyorum açıkçası. Onun dışında bunların lider olmayacakları görülmeliydi, bilinmeliydi, buna göre tercih yapılmalıydı diye düşünüyorum."

"Halkın iradesinin ne olduğunu göstereceğine inanıyoruz"

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz da siyasetin aldığı sorumluluğun, üstlenilen görevin ağırlığını bilerek hareket etmeyi becerebilenlerin mecrası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda birçok siyasetçi gördük, birçok siyasetçi tanıdık. Başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve onun ötesinde Mehmet Murat Çalık başkanımızın da sağlık durumu ortada olduğu halde halktan aldığı iradesini, halkın arkasından verdiği bu kuvveti kendi şahsi çıkar ve hatta hayatları pahasına eğilmeden, bükülmeden yapan tüm onurlu ve siyasi duruş sergileyen belediye başkanlarımızın yanındayız. Her zaman da onların arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de Genel Merkez yönetimimizle halkın umudu olarak halktan aldığı oyların mücadelesini her tür baskı ve tehdide rağmen devam ettiriyor. Bugün birçok belediye başkanımız baskı altında ve zulüm altında kaynaklar kısıtlanarak, bütün tehditlere rağmen, halkın vicdanından ve halka karşı sorumluluğunu yerine getirerek devam ediyor. Bu arkadaşlarımız halktan aldığı oyları kendi şahsi oyları olarak düşünseler de bir haramzadelik, bir haram iş yapıyorlar. Çünkü halk onlara bir başka partide siyaset yapması için değil, CHP saflarında bu onurlu duruşu ve bu iradeyi temsil etmek üzere görevlendirildiler. Vekaleti kötüye kullandılar. Halkın bunun karşısına çıkacakları zaman en iyi hakemliği yine sandıkta onlara ve tüm Türkiye'ye gerçeğin ne olduğunu, halkın iradesinin ne olduğunu göstereceğine inanıyoruz."

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a da Çorum örgütü olarak 'Çok büyük bir yanlış yaptınız. Çok büyük bir ihanet yaptınız. Yaptığınız Çorum'a ve Çorumlu halkına, çünkü Ankara'da Keçiören'de de birçok hemşehrimiz bulunmakta. Sizleri oyu bir başka partiye geçmeniz için değil, bu zulüm iktidarına karşı, sizin önderliğinizde hizmet vermeniz için verdi ama siz o halkı yok saydınız, hiçe saydınız. Emin olun o halk ilk seçimde size sandıkta gereğini yapacak, verecek. Aldığınız oyları helalden harama çevirmeyi becerdiniz. Bunun vebalinin nasıl taşıyacağınızı kamuoyuna ve vicdanına bırakıyoruz."