Çukurca'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çukurca'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Geniş Video İzle

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik Belediye kapalı spor salonunda kutlanıldı. Girişte demirin dökülmesi ve Nevruz ateşinin yakılması ile başlayan etkinlik ateşin üzerinden atlanmasının ardından etkinliğe daha sonra istiklal marşı ve saygı duruşuyla devam edildi. Nevruz programında konuşan Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu 'Geleneklerimizde her yıl baharın gelişiyle kutlanılan Nevruz Bayramı baharı müjdelemektedir. Nevruz, kardeşlik barış ve yeni gün demektir. Bölgemizde huzurla kutladığımız Nevruz Bayramı geçmişteki yaşanılan huzursuzlukları da bertaraf edip güzel bir ortamda hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz' dedi. Programda söz alan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise Nevruz Bayramının Tabiatın yeniden canlandığını ve kardeşliğimizin pekiştirildiği gün olarak kutladığımız büyük bir bayram olduğunu belirtti. Nevruz Bayramı'nda çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüller verilirken daha sonra programa Rengi Hakkari Sanat topluluğunun Kürtçe ve Türkçe şarkıları eşliğinde asker ve yöresel elbiselerini giyen vatandaşlar kol kola halay çekerek güzel anların yaşanmasına şahit olundu. Nevruz programına Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu,Çukurca 2.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Engin Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

24.03.2024 04:32  Güncelleme: 04:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurca'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik Belediye kapalı spor salonunda kutlanıldı. Girişte demirin dökülmesi ve Nevruz ateşinin yakılması ile başlayan etkinlik ateşin üzerinden atlanmasının ardından etkinliğe daha sonra istiklal marşı ve saygı duruşuyla devam edildi.

Nevruz programında konuşan Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu "Geleneklerimizde her yıl baharın gelişiyle kutlanılan Nevruz Bayramı baharı müjdelemektedir. Nevruz, kardeşlik barış ve yeni gün demektir. Bölgemizde huzurla kutladığımız Nevruz Bayramı geçmişteki yaşanılan huzursuzlukları da bertaraf edip güzel bir ortamda hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Programda söz alan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise Nevruz Bayramının Tabiatın yeniden canlandığını ve kardeşliğimizin pekiştirildiği gün olarak kutladığımız büyük bir bayram olduğunu belirtti.

Nevruz Bayramı'nda çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüller verilirken daha sonra programa Rengi Hakkari Sanat topluluğunun Kürtçe ve Türkçe şarkıları eşliğinde asker ve yöresel elbiselerini giyen vatandaşlar kol kola halay çekerek güzel anların yaşanmasına şahit olundu. Nevruz programına Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu,Çukurca 2.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Engin Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çukurca\'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA

Nevruz Bayramı, Ahmet Atilla, Ensar Dündar, Tuğgeneral, Jandarma, Çağlayan, Gençlik, Hakkari, Çukurca, Çınar, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurca'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada
    04:07 İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada

    Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği anlar kaydedildi.

  • İzmir'de Kız Arkadaşını Darbeden Saldırgan Görüntülendi
    03:55 İzmir'de Kız Arkadaşını Darbeden Saldırgan Görüntülendi

    Bornova ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırganın saldırısı görülüyor. Olayın ardından saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği görülüyor.

  • Muş'ta sahnelenen 'Arşın Mal Alan Opereti' büyük beğeni topladı
    03:48 Muş'ta sahnelenen 'Arşın Mal Alan Opereti' büyük beğeni topladı

    Muş'ta sahnelenen Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri 'Arşın Mal Alan Opereti' büyük beğeni topladı. Muş Valiliği koordinesinde gerçekleşen etkinlik, Muş'un kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sanatı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

  • İstanbul'da FSM ve YSS köprüleri Pakistan Milli Günü için aydınlatıldı
    03:37 İstanbul'da FSM ve YSS köprüleri Pakistan Milli Günü için aydınlatıldı

    İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı. Aydınlatma, dün akşam başladı ve sabaha kadar devam edecek.

  • İskenderun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
    03:35 İskenderun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.D'nin kullandığı minibüs ile henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Erciş'te Mart ayında kar yağışı
    03:02 Erciş'te Mart ayında kar yağışı

    Van'ın Erciş ilçesinde Mart ayının son günlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Erciş'te gün içinde etkili olan hafif yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 ile 10 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 25 ile 40 santimetreye ulaştı. Mart ayında karın yağması ise en çok çocukları mutlu etti. Gecenin geç saatlerinde dışarı çıkıp karla oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.

  • Yüksekova'da gençlerin iftar sonrası durağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
    02:51 Yüksekova'da gençlerin iftar sonrası durağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, stres atmak için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne akın ediyor. Spor salonları, farklı spor dallarında hizmet vererek vatandaşlara hizmet sunuyor. Gençlerin okey masalarında değil, spor sahalarında vakit geçirmesi hedefleniyor.

  • Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
    02:46 Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
23:41 Zelenskiy: Putin, Moskova’daki terör saldırısını Ukrayna’ya bağlamaya çalışıyor Zelenskiy: Putin, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalışıyor
22:01 Rusya’da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek Rusya'da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek
20:21 Moskova’yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım Moskova'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
00:10 Papua Yeni Gine’de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Papua Yeni Gine'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:07 Bursa’da meyve bahçesinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı Bursa'da meyve bahçesinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı
23:16 Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
19:41 İstanbul’da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler İstanbul'da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler
18:12 Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a takas teklifinde bulundu Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu
17:55 Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 05:58:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurca'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement