Çukurca'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.
Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik Belediye kapalı spor salonunda kutlanıldı. Girişte demirin dökülmesi ve Nevruz ateşinin yakılması ile başlayan etkinlik ateşin üzerinden atlanmasının ardından etkinliğe daha sonra istiklal marşı ve saygı duruşuyla devam edildi.
Nevruz programında konuşan Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu "Geleneklerimizde her yıl baharın gelişiyle kutlanılan Nevruz Bayramı baharı müjdelemektedir. Nevruz, kardeşlik barış ve yeni gün demektir. Bölgemizde huzurla kutladığımız Nevruz Bayramı geçmişteki yaşanılan huzursuzlukları da bertaraf edip güzel bir ortamda hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Programda söz alan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise Nevruz Bayramının Tabiatın yeniden canlandığını ve kardeşliğimizin pekiştirildiği gün olarak kutladığımız büyük bir bayram olduğunu belirtti.
Nevruz Bayramı'nda çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüller verilirken daha sonra programa Rengi Hakkari Sanat topluluğunun Kürtçe ve Türkçe şarkıları eşliğinde asker ve yöresel elbiselerini giyen vatandaşlar kol kola halay çekerek güzel anların yaşanmasına şahit olundu. Nevruz programına Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu,Çukurca 2.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Engin Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çukurca'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği anlar kaydedildi.
Bornova ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırganın saldırısı görülüyor. Olayın ardından saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği görülüyor.
Muş'ta sahnelenen Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri 'Arşın Mal Alan Opereti' büyük beğeni topladı. Muş Valiliği koordinesinde gerçekleşen etkinlik, Muş'un kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sanatı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.
İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı. Aydınlatma, dün akşam başladı ve sabaha kadar devam edecek.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.D'nin kullandığı minibüs ile henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde Mart ayının son günlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Erciş'te gün içinde etkili olan hafif yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 ile 10 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 25 ile 40 santimetreye ulaştı. Mart ayında karın yağması ise en çok çocukları mutlu etti. Gecenin geç saatlerinde dışarı çıkıp karla oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, stres atmak için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne akın ediyor. Spor salonları, farklı spor dallarında hizmet vererek vatandaşlara hizmet sunuyor. Gençlerin okey masalarında değil, spor sahalarında vakit geçirmesi hedefleniyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?