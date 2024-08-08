Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Adana'da açılan 'Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi' 2 ayda 300 binin üzerinde kişiyi ağırladı. Merkez, doğa koruma bilincini geliştirmek ve çocuklara doğa sevgisini aşılamak amacıyla kuruldu.

08.08.2024 21:24
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'Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi' ziyaretçi akınına uğruyor

Bu merkez hem bilgilendiriyor, hem de eğlendiriyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca:

"Amacımız, çocuklara doğa sevgisini aşılamak"

ADANA - Çukurova'nın zengin biyoçeşitliliğini tanıtmak ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla Adana'da açılan 'Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi' 2 ayda 300 binin üzerinde kişiyi ağırladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, asıl amaçlarının doğa koruma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 39 memeli, 41 kuş, 24 sürüngen, 24 amfibi, 10 kelebek, 12 odunsu gövde, 25 bitki canlandırması olmak üzere toplam 175 türün bulunduğu Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi, 24 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla açıldı.

Ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğini tanıtmak ve koruma bilincini geliştirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'da kurulan merkezi geçen 2 aylık süreçte 300 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler, merkez sayesinde Çukurova Bölgesi'nin ve yakın bölgelerin biyoçeşitliliği hakkında bilgi edinebiliyor. Ayrıca, merkezde interaktif eğitim alanları, belgesel gösterim salonu ve kütüphane de bulunuyor. Ziyaretçiler, bu alanlarda biyoçeşitliliğin önemi ve korunmasıyla ilgili bilgi edinebiliyor, çeşitli eğitim programlarına katılabiliyor.

"Biyolojik çeşitlilik gerilemeye başlamıştı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, merkezin öneminden bahsetti. Atmaca, "Tüm dünyada özellikle son yüzyılda sanayileşme, nüfus artışı, habitatların bölünmesi ve daralması gibi olumsuz etkilere küresel iklim değişikliği faktörünün de eklenmesi ile biyolojik çeşitlilik gerilemeye başlamış ve bu kavramın önemi de bu vesileyle daha çok anlaşılmaya başlamıştır. Biyoçeşitliliğin takibinin ve doğal yaşam ortamlarının izlemesinin yapılması her şeyden önce tespiti ve kayıt altına alınması ile mümkün olabileceğinden Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 81 ilimizde "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında çalışma yapılmıştır. Çukurova Bölgesi ve yakın mıntıkaların Biyoçeşitlilik kapasitesinin tanıtıldığı bir "Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi" kurulması düşüncesi bu şekilde ortaya çıktı" dedi.

"300 bin kişi ziyaret etti"

Merkezde 175 türün tanıtımının yapıldığını ve 2 ayda 300 bin kişinin merkezi ziyaret ettiğini vurgulayan Atmaca, "39 memeli, 41 kuş, 24 sürüngen, 24 amfibi, eklem bacaklılar, 10 kelebek, 12 odunsu gövde, 25 bitki canlandırması olmak üzere 175 türün tanıtımı yapılıyor. Ayrıca merkezimizi 2 ayda bugüne 300 bin kişi ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

"Okullar açılınca ziyaretçi sayısı artacak"

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortak çalışma yapacaklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, "Okullar açıldığında bu ziyaretçi sayısı daha da artacaktır. Bizim amacımız zaten çocuklara doğa sevgisini aşılamak. Buna inanıyoruz. Zaten İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortak çalışma yapacağız ve okullar açıldığında öğrenciler buraya gelecekler" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte gezmeye gelen Mustafa Karakuş, merkezin eğitici ve öğretici bir yer olduğunu, çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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