Çukurova\'daki Don Olayları Verimi Yüzde 50 Düşürdü

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçak Kapur, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Çukurova'da yaşanan don olaylarından kaynaklı verimin yüzde 50'den fazla düştüğünü kaydetti. Rekoltenin düşmesi nedeniyle ürün fiyatlarının artabileceğini belirten Kapur, iklim şartları nedeniyle çiftçilere daha geç çiçeklenen bitkileri tercih etmeleri önerisinde bulundu.

Tüm yurtta ve özellikle Çukurova'da geçen aylarda hava sıcaklığının eksi 7 dereceleri görmesiyle yaşanan don olayları ve mayıs ayının sonlarına gelinmesine rağmen devam eden sağanak ile dolu yağışlarıyla birlikte yetiştirilen birçok tarımsal ürün zarar gördü. ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçak Kapur, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede verimin büyük oranda düştüğünü vurgulayarak çiftçilere uyarılarda bulundu.

'HIZLI GELİŞEN BİTKİDE VERİM DÜŞÜYOR, DON OLAYLARINDAN ÇABUK ETKİLENİYOR'

Çiftçilerin bitki çeşidini seçerken daha geç çiçeklenen bitkileri tercih etmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Burçak Kapur, "Örneğin bahçe bitkilerinde çiçeklenmesi daha geç bitkileri seçersek en son bu ovada yaşadığımız don sorununa bir çare olabilir. Bunlar bitkinin çeşidine göre değişiyor. Elmanın da daha geç çiçeklenen çeşidi olabilir, kirazın da vardır. Bunlar kendi içerisinde bölgeye göre değerlendirilmelidir. Önemli olan çiçeklenme dönemi geç olmalı. İkinci önemli husus ise fotoperiyodik tepkisi daha yavaş gelişen bitkiler olmalıdır. Artan sıcaklıklarla birlikte bitkilerin gelişimi de hızlanıyor. Hızlanınca, kısa dönemde gelişen bitkilerde verim azalması oluyor. Fotoperiyodik tepkisi daha yavaş olduğunda daha uzun sürede gelişiyor, daha fazla bitki besin elementi alıyor, verim kayıpları çok daha az oluyor ve iklim değişikliğine bağlı böylesi beklenmeyen don gibi olaylara karşı bitkiler daha dirençli olabiliyor" diye konuştu.

'SON YAŞANANLAR DON OLAYLARI TARIMSAL FELAKET STATÜSÜNE GİREBİLİR'

Ovada her zaman don olayları ile karşılaştıklarını ancak bu kadar eksi derecelere düşüp bu kadar uzun süre devam eden ve çiçeklenme dönemindeki bitkileri rahatsız edebilecek düzeyde olan hava olaylarını son yıllarda görmediklerini belirten Kapur, "Bu sene çok farklı bir durum gelişti. Aslında bu durum tarımsal felaket statüsüne girebilir. Şu anda verimin yüzde 50'den fazlası etkilendi. Yani bugün yediğimiz sebze ve meyveleri gelecek dönemde çok daha pahalıya tüketebiliriz. İşte bu da tam olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaynaklanıyor" dedi.