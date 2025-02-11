Cumhur İttifakı\'ndan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Dünyada ve bölgede Türkiye'nin istikrar içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyebilmesi için gerekli adımları atacak iradenin adı olarak biz, Cumhur İttifakı'nı tanımlıyoruz ve bunu yapıyoruz." dedi.

Ala, Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan "Türk ve Türkiye Yüzyılı için Kamu Personel Rejimi Önerisi" raporuna ilişkin bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye ve bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında Kamu-Sen tarafından hazırlanan bu çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Dünyada büyük güçler arasında adı konulmayan bir "silahsız savaş" olduğunu, ticaret ve teknoloji savaşlarına şahitlik ettiklerini aktaran Ala, Türkiye'nin kuzeyi ve güneyinde ise yakıcı gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Ala, "Böyle bir dünyada ve bölgede Türkiye'nin istikrar içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyebilmesi için gerekli adımları atacak iradenin adı olarak biz, Cumhur İttifakı'nı tanımlıyoruz ve bunu yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nın temel hedefi de bütün bu gelişmeleri dikkate alarak Türkiye'yi prangalarından kurtararak hedeflerine taşımak, bunun için gerekli olanları yapmak ve bu adımları atmaktır." dedi.

Dünyada ve bölgede risklerin arttığını ama risk kavramının hem tehdidi hem de fırsatı içerdiğini kaydeden Ala, tehditleri bertaraf edip fırsatları çoğaltacak hedeflere doğru adım atmayı önemsediklerini vurguladı.

Efkan Ala, Kamu-Sen tarafından yapılan çalışmaların Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında katkısı olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Devletin omurgası, hizmet sunan eli ve görünen yüzü olarak kamu personel rejiminde ortaya koyacağınız bu çalışma sonucunda önerileri, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi bu hedeflerine taşımasına büyük bir katkı olarak değerlendireceğimizi söylemek isterim. Eminiz ve biliyoruz ki Kamu-Sen'den Türkiye'nin menfaatleriyle örtüşmeyen yapıcı önerilerin dışında Türkiye'nin önüne engeller koyacak hiçbir öneri gelmez. Onun için biz de bu anlayış içerisinde Türkiye'nin hem sivil toplum kapasitesini hem kamu kapasitesini hem de özel sektör kapasitesini artıracak yani devletin ve milletin işbirliği içerisinde bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak, onu tahkim edecek ve dünyadaki hızlı değişimin gerisinde kalmayacak, Türkiye'yi bırakmayacak, bu değişime ayak uyduracak, bu önerilerin hep birlikte çalışılarak ortaya konulmasından sadece büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"Türkiye, yetişmiş, nitelikli ve vatanperver insan gücüne sahiptir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da parti olarak bugüne kadar kamu çalışanlarının haklı taleplerinin takipçisi olduklarını, olmaya da devam edeceklerini bildirdi.

Cumhur İttifakı birlikteliğinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışma şartlarıyla mali ve sosyal haklarına ilişkin önemli iyileştirmeler yapıldığını, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi politikasının kararlılıkla uygulandığını dile getiren Aksu, Türkiye'yi büyütecek, çağdaş gelişmeleri kucaklayacak ve çalışanları mutlu edecek adımların imkanlar ölçüsünde atıldığını bundan sonra da kamu çalışanları ve emeklilerin huzur ve refahını artırmak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Bununla beraber, kamu çalışanlarının çeşitlenen ve karmaşıklaşan sorunlarını köklü ve kalıcı bir çözüme kavuşturabilmek için personel rejiminin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ve eş zamanlı olarak çalışanları yakından ilgilendiren sosyal güvenlik ve vergi sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen Aksu, "Nitekim hazırladığınız kamu personel rejimi önerisinde de kamu çalışanlarının istihdam esaslarının, ücret sisteminin, sosyal yardım ve güvenliğinin, özel düzenleme gerektiren durumların sistematik bir yaklaşımla ele alındığı, aksayan yönlerin tespit edilerek çalışmanın temel ilkelerinin bu doğrultuda isabetle belirlendiği anlaşılmaktadır." dedi.

Aksu, kamuda yaklaşık 5 milyon 250 bin kişi istihdam edilirken, personel giderlerinin 2025 yılı bütçesi içindeki oranının yüzde 26,5'e tekabül ettiğinin, kamu istihdamının toplam istihdam içindeki payının OECD ortalamasının altında bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin, ayağındaki prangalardan büyük ölçüde kurtulduğunu, bölgesel güç ve önemli bir küresel aktör haline geldiğini aktaran Aksu, "Türkiye, her alanda yetişmiş, nitelikli, vatanperver insan gücüne sahiptir. Hepimizin gurur duyduğu, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda dünya çapındaki yatırımların gerçekleştirilmesinde bilgi, beceri ve tecrübesiyle kamu çalışanlarının katkısı büyük olmuştur." diye konuştu.

"Türkiye, geldiği nokta itibarıyla Orta Doğu'nun bir numaralı devletidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise böyle anlamlı bir toplantının organize edilmesinden dolayı Kamu-Sen'e teşekkür etti.

Kamu-Sen'in bütün mensuplarının devletin ne olduğunu ve ne kadar kıymetli olduğunu bildiğini aktaran Yıldırım, geçmiş dönemlerde bazı sendikaların çeşitli eylemlerde bulunarak ülkeyi zora soktuğunu ancak Kamu-Sen'in bu tarz eylemlerde yer almadığını vurguladı.

Son yıllardaki siyasete bakıldığı zaman siyasetin temelinde yeni bir stratejinin ortaya konduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'den ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden koparılmak üzere siyasi partiler kuruldu. AK Parti'nin siyasetini engellemek ve bölmek için, Sayın Cumhurbaşkanımızın yetiştirdiği, tabir-i caizse adam ettiği, makam verdiği, ismini duyurduğu bazı malum şahıslar gitti, siyasi parti kurdu, karşısına geçti. Bununla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nden de 8 tane parti çıkmış. Şimdi bu siyasi partilerin elbette genel başkanları var. Yapacaktır siyasetini, çıkacaktır, tezini anlatacaktır, çalışmasını yapacaktır. Bu hususta kimseye diyeceğimiz bir şey yok ama siyaset iddia sahibi olmaktır. Bir siyasetçi, lider olmaya niyetliyse bir siyasi partinin genel başkanı ise iddia sahibidir. İddia sahibi olanın da sırtında herhangi bir kambur olmamalı, geçmişinde kötülük bulunmamalı, yüz kızartıcı suça bulaşmamalı ki siyaset yapsın."

Bugün Cumhur İttifakı'nın geldiği noktada verilemeyecek hiçbir hesabı olmadığını kaydeden Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın emekleriyle Türkiye, geldiği nokta itibarıyla Orta Doğu'nun bir numaralı devletidir, süper gücüdür, dünyanın en etkin devletlerinden birisidir. Bununla ilgili sıkıntısı olan siyaset yapan gider, söyler, yapar, ittifaklar kurar, onu söyler, bunu söyler. Ama herkes haddini bilecektir. Haddini bilmeyene haddini de bildirirler." diye konuştu.

"Ülkemizi geleceğe taşıyacak yapı zaman kaybetmeksizin oluşturulmalı"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de Türk ve Türkiye Yüzyılı misyonunun herkese tarihi sorumluluklar yüklediğini, kamu çalışanlarının bu hedefe ulaşmada asıl lokomotif gücü oluşturacağını ifade etti.

Bu hedefe yürürken aksayanı düzeltmenin zorunluluk olduğunu dile getiren Kahveci, kamuda değişen zamana ve gelişen devlet ve kamu hizmeti anlayışına paralel olarak yeni bir kamu personel rejimine ihtiyaç duyulduğunun açık olduğunu bildirdi.

Kahveci, bu amaçla yürüttükleri çalışmaların sonucunu paylaşmak üzere bu programı düzenlediklerini söyledi.

Türk kamu personel sisteminin temelini oluşturan 657 Sayılı Kanun'un 1965'te kabul edildiğini anımsatan Kahveci, son derece iyi hazırlanan kanunun yapılan müdahalelerle karmaşık hale getirildiğini, ücretler ve istihdam biçimine ilişkin hükümlerin adeta "by-pass" edildiğini dile getirdi.

Bu sistemin düzenlenmesi ve 21. yüzyılın şartlarına uygun hale getirilmesinin bir gereklilik olduğunu kaydeden Kahveci, "Ülkemizi geleceğe taşıyacak yapay zeka, otonom sistemler, nesnelerin interneti gibi unsurlarla iç içe çalışmaya uygun bir yapı zaman kaybetmeksizin oluşturulmalıdır." dedi.

Emekli memurların aylıklarının düşük olduğunu belirten Kahveci, bu konuda da düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Kahveci, kamuda güvencesiz istihdamın kaldırılması gerektiğine işaret ederek, atama, görevde yükselme, tayin ve terfilerde liyakat esaslı bir yapıya geçilmesi, mülakat sisteminin kaldırılması, yazılı sınava öncelik verilmesi önerilerini dile getirdi.

Bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Kahveci, bu yılın amacına uygun olarak aileyi destekleyecek politikalar benimsenmesini, atamalarda aile birliğinin esas alınmasını, doğum yardımı, eş yardımı, çocuk parası gibi ödemelerin artırılmasını, bir ev kurmaya yetecek düzeyde evlenme yardımıyla evliliklerin teşvik edilmesini, kreş ve yaşlı bakım evleri aracılığıyla Türk aile yapısının korunmasına katkıda bulunulmasını istediklerini söyledi.

"Yeni hizmet sınıfı ihdasına gidilmeli"

Kamu hizmetlerinin çeşitliliğinin artması, mesleki gereklilik ve personelin niteliklerinin yükselmesine paralel olarak yeni hizmet sınıfı ihdasına gidilmesi gerektiğini bildiren Kahveci, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin, genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi talebini dile getirdi.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bütün kurumlardaki aynı unvanlı maaşların eşitlendiğini ama adaletin bozulduğunu ifade eden Kahveci, "Kamu çalışanlarını yoksulluk sınırının altında maaş almaktan kurtaracak temel ücret düzenlemesine geçilmeli, temel ücret, yoksulluk sınırı olarak belirlenecek şekilde her personelin, buna ek olarak görevinin gerektirdiği eğitim durumu ve sahip olduğu yetkinlik nispetinde tazminattan ve durumuna uygun sosyal yardım sisteminden faydalanması sağlanmalıdır." diye konuştu.

Bi süre önce yılın ilk enflasyon verisinin açıklandığını anımsatan Kahveci, memurlara ilk 6 ay için verilen yüzde 6'lık zammın, yılın ilk ayında ortaya çıkan yüzde 5'lik enflasyonla eridiğini ifade etti. Bu durumda memur ve emeklilerin alım gücünün 2024 yılının bile gerisine düştüğüne işaret eden Kahveci, "Çalışanların ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesini en aza indirecek bir ücret sistemi gerektiğine inanıyoruz. Her şeyden önce memurlara ve emeklilere ek zam verilmesi, üzerine refah payı eklenerek alım gücünün yükseltilmesi ve enflasyon farkının da aylık olarak maaşlara yansıtılması yani eşel mobil sistemi yoluyla dönem içinde maaşların erimesinin önüne geçilmesi talebimizi Sayın Bakanımıza huzurlarınızda bir kere daha iletiyoruz." ifadelerini kullandı.