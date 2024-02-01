Cumhur İttifakı\'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Gençlerin TEKNOFEST Talebini Bakan Kacır\'a İletti

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, gençlerin kentte TEKNOFEST düzenlenmesine yönelik talebini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a iletti.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, Antalya Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi ve sorularını yanıtladı.
Kentte bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bilim Festivali hakkında görüşlerini Tütüncü'ye aktaran gençler, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini yakından görmenin onurunu yaşadıklarını, kente bir TEKNOFEST'in yakışacağını belirttiler.
Gençlerin söylemleri üzerine Tütüncü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la telefonla görüntülü görüştü.
Tütüncü, görüşmede Bakan Kacır'a, "Antalya'da Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinde birinde Akdeniz Üniversitesi öğrencisi kardeşlerimizle beraberiz. Gençlerimizin, BİLİMFEST'e sunduğunuz katkılarından dolayı sizlere teşekkürleri var. Gençlerimizin sizlere bir de soruları var. Önümüzdeki yıl TEKNOFEST'i Antalya'da görmek istediklerini ilettiler." dedi.
"Antalya bu heyecanı hak ediyor"
Bakan Kacır ise gençlere teşekkür ederek, BİLİMFEST'in Antalya'yı aşan ve etkisi tüm Türkiye'yi saran bir etkinlik olduğunu ifade etti.
Gençlerin TEKNOFEST heyecanını paylaşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Kacır, "TEKNOFEST'ler Türkiye'nin bilim ve teknoloji hamlesini sadece ülkemize değil, dünyanın dört bir tarafına ulaştıran festivaller. 2024 TEKNOFEST, çevre illeri hali hazırda ilan etmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Eskişehir'de de bu yıl TEKNOFEST gerçekleştirilmesi konusunda bir karar verdiler. Eskişehir'e de bu heyecanı taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde inşallah siz Antalya'da göreve başladıktan sonra kent 5 yıllık bir altın döneme adım atmış olacak. İnşallah TEKNOFEST heyecanını Antalya'ya getirmek konusunda ben de sizlerle birlikte ve destekçiniz olacağım." ifadelerini kullandı.
Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Antalya bu heyecanı hak ediyor. Sizlerin başlattığı çalışmaların, Antalya Teknopark'ta sürdürülen çalışmaların, önce ulusal sonra küresel bölgeye yükselmesine katkı sunacak TEKNOFEST etkinliklerini birlikte gerçekleştiriyor oluruz. Genç kardeşlerimizin heyecanı ve coşkusu, TEKNOFEST'i önümüzdeki yıllarda muhakkak Antalya'ya getirecektir. Sizlerin liderliğinde Antalya'dan nice güzel girişimciler çıkacağına inanıyorum. Bakanlık olarak bu süreçte sizlerle olacağız. Antalya'yı çok seviyoruz. Antalya'yı güzel bir gelecek bekliyor."???????
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