Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda tebrikleri kabul etti.

29.10.2024 14:32  Güncelleme: 14:47
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul etti.

Devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek yargı organlarının temsilcileri, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kademe komutası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, yabancı ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile Ankara'da görevli askeri personel ve sivil personel Erdoğan'a tebriklerini sundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti
Kaynak: ANKA

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