Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Görüşme" Yanıtı... Özgür Özel: "Ülkenin Birinci Partisiyim, İhtiyaç Varsa Elbette İkinci Partiyle Görüşürüm"

(BURSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP ile "tabi görüşeceğiz" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Ben de ülkenin birinci partisiyim. İhtiyaç varsa elbette ikinci partiyle görüşürüm. Ama o elinde tuttuğu yargı gücüyle ortaya koyduğu düşman hukukundan vazgeçecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Bursa Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan resepsiyonundaki "Ben iktidar partisiyim. Ana muhalefet partisiyle görüşürüz, görüşmeyiz. Bir defa bizim kitabımızda yok, yok. Tabii görüşeceğiz" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Bir kere öyle planlanan bir görüşme yok. Sayın Erdoğan'ın böyle bir görüşme arzusu varsa o konuda bize doğrudan bir talep iletilirse elbette bu değerlendirilir ya da bütün siyasi partilere yönelik bir yaklaşımı olacaksa onda da bence çok gecikmiştir. Bölgede bu kadar zorluk, İran savaşı, bu kadar ekonomik güçlükler varken efendim iç cephenin güçlendirilmesi bu kadar mühimken Cumhurbaşkanı'nın bir başına kalması, yalnızlaşması, AK Parti'nin yalnızlaşması hep kendi hataları yüzündendir. Bir kere bu hatayı fark ettilerse doğru bir şey yapıyorlar. Ama bizimle görüşmek isteyen ve ülkenin ortak sorunlarında birlikte hareket etmek isteyenler bize düşman hukuku uygulamaktan vazgeçecekler önce. Düşman hukuku uyguluyorlar. Sen karşındakine düşman hukukunu uygulayacaksın, Nazilerin Yahudilere yaptığı gibi toplama kamplarına atacaksın, onların malına kastedeceksin, canına kastedeceksin sonra Rus ordusu Berlin'e yaklaşınca açacaksın kapıları 'hepimiz aynı gemideyiz' O yüzden önce düşman hukukundan vazgeçecekler."

"Düşman hukukundan vazgeçecek"

Ben yıllarca selam verilmemiş bir partinin genel başkanıyım. Genel Başkanı'nın Anıtkabir'de eli sıkılmamış, cenazede eli sıkılmamış, ölüsüne taziye verilmemiş, bayramda aranmamış bir partinin Genel Başkanıyım. Biz bunları gördük. Sonra ilk seçimlerde söz verdiğimiz gibi kendi kurultayımızdan beş ay sonra girdiğimiz ilk seçimde partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Ne yaptık? AK Parti'nin seçmenine söylüyorum, Erdoğan'a değil. Sekiz gün sonraki bayramda ilk bayram telefonunu, bütün liderleri zaten arardım ben birinci parti olma sorumluluğuyla Sayın Erdoğan bizi aramadığı için aramazdık, ben birinci parti oldum ilk bayramda Erdoğan'ı aradım. Sonrasında randevu aldım partisine gittim. Sonrasında iade ziyarete geldi. Partimde ağırladım. Kapıda karşıladım kapıda uğurladım. AK Parti seçmeninin son seçimdeki kararına hürmeten üstüme ne düşüyorsa onu yaptım. Eleştiriler aldım. Ama asla ve asla vazgeçmedim. Niye? Normali bu dedim. O geçen sürecin adı normalleşme oldu. Sayın Erdoğan 'yumuşama' diyordu. Millet benim söylediğimi benimsedi, normalleşme süreci oldu. Normali buydu. Şimdi Sayın Erdoğan dün demiş ki 'Ben iktidar partisiyim.' Son genel seçimlere göre öyle. ve 'Ana muhalefet partisi ile elbette görüşürüm.' Ben de ülkenin birinci partisiyim. İhtiyaç varsa elbette ikinci partiyle görüşürüm. Ama o elinde tuttuğu yargı gücüyle ortaya koyduğu düşman hukukundan vazgeçecek. Bu düşman hukuku yerine bir diyalog zemini ve yargının rahat bırakılması, özellikle bir partinin emrine sokulmuş yargı kolları görüntüsünden tarafsız bir yargılama ve tutuklu arkadaşlarımızın aynı kendisi İBB başkanıyken nasıl tutuksuz yargılandıysa Kimse evine gitmediyse, zulüm görmediyse böyle bir yöne doğru ilerlemesi gerekir.

"Erdoğan bize balta çekti, o baltayı önce gömecek"

İki parti arasındaki olabilecek diyalog zemini bununla mümkündür. Biz normalleşme sürecinde F-35'ler için sözümüzü söyledik. Eurofighter'lar için 'Avrupa'da Türkiye'ye Eurofighter verin, Türkiye'nin hava savunması önemli' dedik. Türkiye'nin kritik bütün meselelerinde durmamız gereken en doğru yerde durduk. O dönemlerde millet bunu takdir ediyordu. Her şey gayet ülke için iyi gidebilecekken Erdoğan bize balta çekti. O baltayı önce gömecek. Ondan sonra CHP ile bir görüşme ihtiyacı varsa biz bu fikrin sahibiyiz zaten. İktidarla muhalefetin birinci parti ile ikinci partinin birbiri ile görüşmemesi AK Parti'nin fikri. Ben diyalog fikrinin, normalleşme fikrinin sahibiyim. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Hacıhaliller köyünde AK Partili ile CHP'li cenazeyi de birlikte kaldırıyor, düğünü de birlikte yapıyor. Bursa'da öyle değil mi? Kestel'de öyle değil mi? Bursa'nın, Kestel'in köylerinde cenaze, düğün birlikte yapılmıyor mu? Ama bunlar kutuplaşmadan medet umuyorlar. Şimdi gelinen noktada 'Bizde yok yok.' Bizde hiç olmadı zaten. Ama bunun için komşuya balta çekmiş. Hacıhaliller köyünde AK Partililer, CHP'li birbirine baltayla saldırmıyor. Ankara'da da saldırmayacak. Yargı kolları üzerinden seçim kazanmaya çalışmamaları gerekiyor.

"El uzatan kimsenin elini havada bırakmadık, bırakmayız ama bunun için Türkiye'nin önünün açılması lazım"

Türkiye'nin her meselesinde, her seferinde söylediğimiz gibi iç cepheyi güçlendirmekte, savunma sanayinde, Türkiye'nin dış politikasında, hatta keşke mümkün olsa bizim 12 sayfalık bu ekonomik krizden çıkış önerilerimizi bütün partilere götürdük, Sayın Erdoğan istiyorsa kendilerine de teklif ederiz. Bunların hepsini söyleriz. Ama bu işteki beklentimiz düşman hukuku yaklaşımının sona ermesidir. Ne işi var Mustafa Bozbey'in içeride? 12 senelik bir şeyle Mustafa Bozbey içeri koyacaksın. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'u kazanma sucundan ya da gelecekte cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinden içeride tutacaksınız, ondan sonra 'Bizde yok yok.' İşin bu tarafını milletin takdirine sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşın ihtiyacı olan her yerde CHP inisiyatif almaya adım atmaya, görev yapmaya hazırdır. Ancak CHP Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Sopayla, yargı sopasıyla dizayn ya da terbiye edemezsiniz. Baş veririz, boyun eğmeyiz ama el uzatan kimsenin elini havada bırakmadık, bırakmayız ama bunun için Türkiye'nin önünün açılması lazım."