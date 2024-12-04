Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsrail' Protestosu Nedeniyle Tutuklanan 9 Genç İçin Ankara'da Destek Eylemi

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşması sırasında 'İsrail ile ticaret' konusunda protesto eden ve gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan 9 genç için Ankara'da destek yürüyüşü düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 29 Kasım Cuma günü İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum'daki konuşması sırasında protesto etmelerin ardından tutuklanan 9 genç için Ankara'da destek eylemi yapıldı. Filistin'e Özgürlük, Direniş Çadırı ve Filistin İçin Bin Genç platformları Yüksel İnsan Hakları Anıtı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte, "Limanlar siyonizme kapatılsın!" sloganı atılırken, "' Türkiye, Azerbaycan petrolünü neden İsrail'e taşıyor?' sorusunun sahipleri tutsak, muhatapları dışarıda" yazılı döviz taşındı. Burada yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 arkadaşımız tutuklandı. Bu arkadaşlarımızın dosyasını baktığımızda, terör soruşturma bürosunun süreci soruşturduğunu görüyoruz. Kamuoyunda Filistin dostlarını marjinal göstermeye çalışıyorlar. Terörle iltisaklı olanlar, terörü besleyenlerdir. Limanlar siyonizme hala açık. Terörist olan, terörizmi besleyen, terörle iltisaklı olanlar soykırımcı İsrail'i besleyenlerdir. Soykırımcı İsrail'i normal görenlerdir. Bizim dostlarımız direnişin tarafındadır. Onlara yakışacak tek ünvan; direnişçiliktir.

AK Parti hükümetine sesleniyoruz. Bizler tarihin karanlık yerinde yer almayacağız. Tarihin karanlık yerinde, bir yılı aşkın süredir soykırıma tedarik sağlayan sizlersiniz. Limanları açık tutan sizlersiniz. Petrol gönderen sizlersiniz. Sizler tarihin karanlık yerinde yer alacaksınız. Bizler Filistin direnişinin yanında yer alacağız. Lübnan direnişinin yanında olacağız. Yemen direnişinin yanıda olcağız. Emperyalizme karşlı omuz omuza olacağız."

"Limanların siyonizme kapatılması, petrol vanalarının kesilmesi Filistin için yapılabilecek en iyi şeydir"

Filistin'e Özgürlük Platformu adına yapılan açıklamada, "TRT World programında konuşan arkadaşlarımız kimseye şiddet göstermediler. Kimseye hakaret etmediler. Dünyanın en demokratik ve haklı mücadelesinin sesi oldular. Bütün dünya Filistin için ayakta. Bu bizim onurumuzdur. Fakat demokratik eleştiri hakllarını kullandıkları için 3 gün gözaltında tutulmalarını ve ardından hapse konulmalarını biz kabul etmiyoruz. Bir an önce serbest bırakılmaları gerekir. Ayrıca limanların siyonizme kapatılması, petrol vanalarının kesilmesi, ticaretin kesilmesi ve gemilerin durdurulması Filistin halkı için bugün yapılabilecek en iyi şeydir. Arkadaşlarımızı serbest bırakın! Filistin dostlarının sesini dinleyin. Filistin halkı kazanacak." denildi.