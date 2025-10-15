Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti

15.10.2025 01:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

NEŞELİ ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaret sırasında herkesin yüzünün gülmesi dikkatlerden kaçmadı. Başarılı performans sonrası soyunma odasında yaşanan coşku kameralara da yansıdı. Teknik Direktör ve oyuncular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle birlikte büyük bir moral depoladı.

İşte o anlar;

Yüzler gülüyor! Maç sonuna damga vuran anlar
Kaynak: AA

