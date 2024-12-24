Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan Aliyev'in doğum gününü kutladı.

24.12.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'in doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefon görüşmesine ilişkin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini söyledi" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaydedilen olumlu gelişme memnuniyetle kaydedilirken, Suriye'nin sosyal ve ekonomik kalkınması konusunda ortak çaba gösterilmesi konusunda mutabakata varıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca,  "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık'ta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı'nın doğum gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar ve sağlık diledi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gösterilen ilgi ve tebriklerden dolayı şükranlarını sundu" denildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Azerbaycan, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Telefonda Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:49 ABD’de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı ABD'de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
21:17 Fenerbahçe’de sıkıyönetim: Bunu yapmayan futbolcu kadro dışı bile kalabilir Fenerbahçe'de sıkıyönetim: Bunu yapmayan futbolcu kadro dışı bile kalabilir
21:13 Grand İsias Otel’in karar duruşması öncesinde adalet çağrısı Grand İsias Otel'in karar duruşması öncesinde adalet çağrısı
21:09 MHP’li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı MHP'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı
21:08 9 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, kamyona çarptı: 3’ü ağır 5 yaralı 9 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, kamyona çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 16:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.