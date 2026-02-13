Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Yurtlarının Açılışında Gençlere Hitap Etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Yurtlarının Açılışında Gençlere Hitap Etti

13.02.2026 16:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yurtlarda kalacak gençlere başarılar diledi. Yurtların öğrencilerin konaklaması için huzurlu bir ortam sağlayacağını ifade eden Erdoğan, yatırımları gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na teşekkür ederek yurtların üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını temenni etti.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Yükseköğrenim süreçleri boyunca bu yurtlarda kalacak gençlerimize Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin gönül huzuruyla konaklayacağı, ailelerinin gözünün inşallah arkada kalmayacağı bu yurtların gençlerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konuşmamın hemen başında şu gerçeği açık yüreklilikle ifade etmek arzusundayım. Yarım asrı bulan siyaset ve devlet hayatının her safhasında gençlerle yol yürümüş, gençlerin önünü açmış bir kardeşinizim. Ülkemizin istikbali olan gençlerle farklı vesilelerle sık sık bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum. Bugün de aynı heyecanı ve sevinci yaşadığımın bilinmesini isterim. Gençlerimizin çehresindeki şu aydınlığı, gözlerindeki şu ışık ve kararlılığı gördükçe bizler de her seferinde güç ve enerji tazeliyoruz. Geleceğe olan inancımızı, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan sevdamızı, Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça, gençlerimizle buluştukça inanın daha da perçinliyoruz. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum. Buradaki genç arkadaşlarımla birlikte kalbi Türkiye için çarpan tüm gençlere Yüce Allah'tan hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum" dedi.

'BU YATIRIMLARI HAYATA GEÇİREN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFIMIZI TEBRİK EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birazdan 210 kişi kapasiteli bu vakıf erkek öğrenci yurdumuz ile 706 kişilik Kuzey Kampüs kız öğrenci yurdumuzun resmi açılışını yapacağız. Öğrenci sosyal alanlarıyla, kapalı otoparkıyla ve diğer imkanlarıyla bu iki eseri üniversitemizin resmen hizmetine vereceğiz. Toplam 1 milyar 150 milyon lira değerindeki bu yatırımları hayata geçiren Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfımızı yürekten tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine, yurtlarımızın yapımında emeği geçen her bir kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Yükseköğrenim süreçleri boyunca bu yurtlarda kalacak gençlerimize Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin gönül huzuruyla konaklayacağı, ailelerinin gözünün inşallah arkada kalmayacağı bu yurtların gençlerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

