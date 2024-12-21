Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve Dünyadaki Gelişmeleri En Doğru Okuyan Parti ve İttifak Biziz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve Dünyadaki Gelişmeleri En Doğru Okuyan Parti ve İttifak Biziz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla İl Kongresi’nde, “Bölgemizde ve dünyadaki gelişmeleri en doğru okuyan parti ve ittifak biziz. Ülkemizin itibarını, devletimizin çıkarlarını, milletimizin onurunu korumak için gerektiğinde her türlü riski alarak tavır geliştirebilen parti ve ittifak biziz” dedi.

21.12.2024 17:57
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla İl Kongresi'nde, "Bölgemizde ve dünyadaki gelişmeleri en doğru okuyan parti ve ittifak biziz. Ülkemizin itibarını, devletimizin çıkarlarını, milletimizin onurunu korumak için gerektiğinde her türlü riski alarak tavır geliştirebilen parti ve ittifak biziz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasına başlarken, Erzurum Palandöken Dağında antreman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcu Emre Yazgan için başsağlığı diledi.

Erdoğan şunları söyledi:

Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her anı kesintisiz bir mücadeleyle geçmiştir. Nice medeniyetlerin doğduğu, yükseldiği ve battığı bu toprakları vatanımız kılmak için çok fedakarlık yaptık, çok ter döktük, çok kan akıttık. Dişimizle tırnağımızla elde ettiğimiz kazanımları korumak için gerektiğinde canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Tüm bu süreç içerisinde sadece dışarıdan gelen saldırıları göğüslemekle kalmadık, aynı zamanda içerideki gaflet, dalalet hatta ihanet odaklarıyla da uğraştık.

"Değişim bayrağını elden hiç bırakmadık"

Demokratik siyasetin muhalefet vasıtasıyla kendini yenileme erdemini biz kendi kendimize gerçekleştiriyoruz. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar kesintisiz bir değişim sürecini kendi içinde yaşatmayı hep başarmıştır. Parti yönetimimiz ve kabinelerimizde vizyon belgelerimiz ve programlarımızla, eserlerimizle hizmetlerimizle, reformlarımızla, milletimizle kurduğumuz bağın temellerini güçlendirecek adımlarımızla velhasıl hayatın her alanına dokunan icraatlarımızla değişim bayrağını elden hiç bırakmadık.

Karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş, her biri diğerinin ayağını kaydırmakla, gözünü çıkarmakla meşgul bir yapı var. Kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. Biz bu partinin genel duruşuyla ilgiliyiz. Esasen CHP tek parti faşizminden beri tarihinin her döneminde milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar.

"CHP, millilikten ve yerlilikten gittikçe daha fazla uzaklaşıyor"

Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten gittikçe daha fazla uzaklaşıyor. Bu savrulmanın en önemli delillerinden biri de FETÖ'den PKK, YPG'ye kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkilerdir. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz.

Eski genel başkanları gerçekten kopmuş bir şekilde eline FETÖ'cülerinn tutuşturduğu argümanlarla 13 yıl güya siyaset yaptı. Yeni genel başkanları da yalan yanlış bilgiler, içeride ve dışarıda karşılığı olmayan vehim bilgiler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Hakkını vermek lazım. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu. Ama artık komik bile değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu durumlara düşürmesi Türk siyaseti adına utandırıcıdır.

"Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak biziz"

Bugün de ülkenin ihtiyacı olan her konuda programı, projesi, vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi çabası reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyabilen parti ve ittifak biziz. Gerektiğinde her türlü riski alarak tavır geliştirebilen biziz. Bölgemizde ve dünyadaki gelişmeleri en doğru okuyan parti ve ittifak biziz. Ülkemizin itibarını, devletimizin çıkarlarını, milletimizin onurunu korumak için gerektiğinde her türlü riski alarak tavır geliştirebilen parti ve ittifak biziz. Sadece günü kurtarmaya değil, asıl geleceği inşaya yönelik vizyona sahip parti ve ittifak biziz. Saymaya kalksak saatlerce sürecek vasıflarımızla ülkemizin dünü gibi yarınının da umudu, inşacısı, yol açıcısı yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

"Muğla'ya son 22 yılda 302 milyar lira tutarında yatırım yaptık"

Muğla'ya son 22 yılda güncellenmiş değerle toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 302 milyar lira tutarında yatırım yaptık Muğla'ya. Adalette 3 milyar lira, eğitimde 23 milyar lira, gençlik ve sporda 5 milyar lira, sosyal yardımlarda 34 milyar lira, sağlıkta 8 milyar lira, çevre ve şehircilikte 36 milyar lira yine bu alanda 8 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve Dünyadaki Gelişmeleri En Doğru Okuyan Parti ve İttifak Biziz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve Dünyadaki Gelişmeleri En Doğru Okuyan Parti ve İttifak Biziz - Son Dakika

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