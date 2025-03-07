Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

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Avrupa'nın Rusya'ya karşı Olağanüstü Liderler Zirvesi'ni toplaması ve 800 milyar Euro'luk yeni savunma planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde. AB'nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'na katılan Erdoğan, Avrupa'nın güvenliğinin sadece üyelerin meselesi olmadığını vurgulayarak "Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı" dedi.

07.03.2025 13:10  Güncelleme: 13:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'nda katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, "Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz." dedi.

Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaate olacağı kanaatinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara dahil olmamız mühimdir." diye konuştu.

"TAM ÜYELİK HEDEFİMİZİ MUHAFAZA EDİYORUZ"

" Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı Avrupa ve Fransa'ya tehdit ilan etmesinin ardından Brüksel'deki olağanüstü AB Liderler Zirvesi'nde tarihi kararlar alındı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birlik üyesi 27 ülkenin liderlerinin 800 milyar Euro'luk yeni savunma planına destek verdiği zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün tarih yazılıyor" dedi.

5 AŞAMALI PLAN

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'ni yeniden silahlandırmak ve Ukrayna'ya desteği arttırmak üzere beş aşamalı planı tanıttı.

Planın ilk aşaması, üye ülkelerin ulusal savunma girişimlerini finanse etmek için kamu fonlarını serbest bırakmayı içeriyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstikrar ve Büyüme Paktı'nı aşmak için bir mekanizma önereceklerini ve bu sayede ülkelerin belirtilen bütçe açığı tavan değerini aşarak tetiklemeden savunma harcamalarını artırabileceklerini belirtti. Plana göre düzenleme, 4 yıl içinde 650 milyar Euro'ya kadar kaynak sağlayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

İkinci aşama, hava savunma sistemleri, topçu sistemleri, füzeler, çeşitli mühimmatlar, insansız hava araçları ve anti-drone teknolojilerine yatırım yapmak için üye ülkelere 150 milyar Euro'luk kredi sağlayacak yeni bir finansal aracın tanıtılmasını içeriyor. Von der Leyen, bu ekipmanlarla üye ülkelerin Ukrayna'ya desteklerini önemli ölçüde artırabileceklerini ve askeri ekipmanların hızlı bir şekilde tedarikini sağlayabileceklerini ifade ediyor.

Planın son iki aşaması, genişletilmiş bir yatırım piyasası aracılığıyla özel sermayeyi harekete geçirmeye ve savunmayla ilgili finansmanı artırmak için Avrupa Yatırım Bankası'nı devreye sokmaya odaklanıyor. Bu bağlamda Avrupa'nın yeniden silahlanma planı, savunma harcamaları için yaklaşık 800 milyar Euro'luk bir kaynağı harekete geçirebileceği ifade edildi.

TARİH YAZILIYOR

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise toplantı sonrası, "Bence bugün tarih yazılıyor. Bugünkü AB Liderler Zirvesi'nden Avrupa'nın güvenliğini sağlama ve durumun gerektirdiği ölçekte, hızda ve kararlılıkta harekete geçme konusunda son derece kararlı bir şekilde çıkıyoruz. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı yatırım yapmaya kararlıyız" dedi.

Bu çerçevede beş farklı unsurun öne çıktını ifade eden Von der Leyen, "Birincisi, İstikrar ve Büyüme Paktı'nın ulusal kaçış maddesinin kontrollü, koordineli ve süreyle sınırlı bir şekilde devreye alınmasını teklif edeceğiz. Bu, üye devletlere ihtiyaç duydukları finansal esnekliği sağlayacak ve savunmaya hızlı ve kayda değer ölçüde yatırım yapmaları için alan açmış olacak. Bu savunma alanında eşi benzeri görülmemiş bir adım. Bu mekanizma, tam anlamıyla kullanıldığında savunma harcamalarında 650 milyar Euro'ya kadar kaynak sağlayabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan AB\'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Yalçın:
    boşver sen barış planini reiz ülken batmış insanların aç senin onlarda. daha çok derdin var 64 24 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Türkiye’nin askeri gücü olmadan ab bir hiç 30 39 Yanıtla
  • ayetullah tan:
    reis yine paranın kokusunu aldı onun için vatanın, Mehmetçiğin, insanların zerre kadar değeri yok yeterki kendini ve 40 haramilerini besleyecek para gelsin 42 19 Yanıtla
  • selami inel:
    Tek derdi para ülke artık akp den kurtulmalı 22 2 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Reiz, bizi istemezler adalet sizde yok diyorlar.İnsanlar aç ekonomiyi düzelt sen 16 4 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Vallahi hiçte bizi illaaki alın demeyin bizi avrupa birliğine tam üyelik ile alırlarsa üstüne 800 milyon evroyu bize vermeleri lazımki ğıçlarını koruyalım 8 3 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    İlk seçimde gidicisinnnn, boş işlerle uğraşma emeklileri, hayat pahalılığını bi düzelt önce. Adını bilmediğimiz afrika ülkesi bile bizden iyi sen çıkmıssın nelerden bahsediyon. Millet aç aç. 4 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Türkiye ile planlanmalı evet haklısın . yalnız ülkenin başında transkripti olan Türk milliyetçisi bir cumhurbaşkanı ile.. (mhpkk üstüne alınmasın) MANSUR YAVAŞ'ı kast etmiştim 3 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    avrupa güvenliği derken mültecilerden bahsediyor herhalde parayı veren düdüğü çalar yokmu arttıran 1 0 Yanıtla
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