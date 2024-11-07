Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de Diplomasi Trafiği

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Budapeşte'de, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Erdoğan, Zirve kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, NATO Genel Sekreteri Rutte ve Hollanda Başbakanı Schoof ikili görüşmeler yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Leyen görüşmesinde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konuları ele alındı.

Erdoğan'ın Schoof ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada; "Kabulde Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirmek, ticaret hacmini genişletmek, başta savunma sanayii, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji alanları olmak üzere tüm başlıklarda iş birliği imkanlarını artırmak için gayretlerin devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi ile çalıştığını, sürecin canlandırılmasının ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Avrupa Birliği'nin de menfaatine olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın barış ve huzurunu tehdit eden tüm kriz alanlarına kalıcı sükunetin sağlanması için çabaladığını, özellikle yayılan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası kamuoyunun birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti" denildi.