Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Kültür yolu Festivali' mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Kültür yolu Festivali' mesajı

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Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri etkinliği gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festivalin Van'ın sembolü olacağına inandığını belirtti.

05.07.2024 11:16
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VAN'da 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın moderatörlüğünde Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği mesajında festivalin Van'ın gelişen yüzünün sembolü olacağına inandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı Van oldu. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 9 gün boyunca, konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklere ev sahibi yapacak. Festival kapsamında farklı noktalarda 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde İpekyolu ilçesinde İl Halk Kütüphanesi Konferans salonunda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın moderatörlüğünde Mehmet Nesim Doru, Ali Karadeniz, M. Halit Yalçın, Abdulhadi Timurtaş'ın katılımları ile Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri etkinliği ile devam etti. Etkinlikte aralarında Molla Ahmed-i Ceziri Divanı, Faki-yi Teyran Divanı, Molla Hüseyin El Bateyi'nin Bateyi Mevlidi (Mewlüda Nebi), Hakkarili Pertev Bey Divanı, Seyfü'l-mülük ve Bediü'l-Cemal Destanı ile Diwana Şexe Meczüb gibi önemli eserlerin yer aldığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 önemli klasik Kürtçe edebiyat eseri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın festivale gönderdiği mesaj, Cumhurbaşkanı Başdanışman Gülşen Orhan tarafından okundu. Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Vanlılar, değerli kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Van Kültür Yolu Festivali'nin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Festival kapsamında düzenlenen 'Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri' konulu programın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bu organizasyonlarda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Kültür ve sanat içerikli pek çok programın yer aldığı bu festivalin Van'ın gelişen yüzünün sembolü olacağına inanıyorum. Klasik Kürtçe Edebiyatın temayüz ettiği Cizre, Hemedan, Van, Erdelan, İmadiye, Bitlis, Hakkari, Doğubayazıt, Müküs, Hizan, Meyafarikin, Siirt, Diyarbakır gibi merkezler, aynı zamanda medreseleriyle de adından söz ettiren şehirlerimizdir. Edebiyatla beraber tarih, felsefe, musiki, mimari, mühendislik, matematik ve astronomi alanlarında da önemli çalışmalara imza atan bu medreselerden alanının zirvesine çıkmış nice alimler, edipler, şairler yetişmiştir. Ali-yi Hariri, Melaye Ciziri, Ahmedi Hani, Feqiye Teyran gibi nice kelam, kalem ve ilim erbabı eserlerini sadece bu toprakların insanlarına değil; bütün bir insanlığa armağan etmişlerdir. Van'da düzenlenen bu programı, Kürtçenin şaheserlerinin özellikle gençlerimize tanıtılması ve medeniyetimizin ihtiva ettiği, zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması bakımından çok değerli buluyorum. Bu vesileyle etkinliklere katkı sunan herkesi tebrik ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'Türkiye Kültür yolu Festivali\' mesajı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Kültür yolu Festivali' mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Kültür yolu Festivali' mesajı - Son Dakika
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