Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinin imarı yanında riskli yerleşim yerlerini de depreme hazırlıklı hale getireceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinin imarı yanında riskli yerleşim yerlerini de depreme hazırlıklı hale getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinin imarı yanında riskli yerleşim yerlerini de depreme hazırlıklı hale getireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinin imarı yanında Marmara'dan başlayarak, riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceklerini söyledi. Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde, depremin üzerinden henüz 1 sene geçmeden şehirleri ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladıklarını vurguladı.

28.03.2024 17:41
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinin imarı yanında Marmara'dan başlayarak, riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde, geçen 21 yıl boyunca vesayeti gerilettiklerini, darbecileri püskürttüklerini, terör örgütlerine tarihlerinin en ağır bedellerini indirdiklerini vurguladı.

Çevresindeki savaşlara rağmen Türkiye'yi bölgesinin istikrar ve güven adası haline dönüştürdüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin üzerinden henüz 1 sene geçmeden şehirleri ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar 80 bine yakın konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine çıkaracağız. Deprem bölgesinin imarı yanında Marmara'dan başlayarak, riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Bu, bizim İstanbul ve Kocaeli'nin de içinde yer aldığı Marmara Bölgesi'ne karşılık öncelikli görevimizdir. TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar attığımız adımların hayat kurtardığını 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Yıkılan yapıların yüzde 90'dan fazlası 1999 öncesi inşa edilenlerdi. Burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, hangi siyasi partiye gönül verirsek verelim, deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız. Bunu sadece kendimiz için değil, gözümüzden sakındığımız evlatlarımız için, ülkemizi emanet edeceğimiz gelecek nesiller için yapmalıyız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca gündemimizin ilk sırasında depreme hazırlık başlığı olması bizim açımızdan hayati önemdedir."

Seferberlik anlayışıyla hükümet, yerel yönetimler el ele vererek süreci işbirliği içinde yürütmek gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm planları gerçeklerin ışığında yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sürecinin neticelenmesiyle kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz. Bilim insanlarının uyardığı deprem kapımızı aniden çalmadan mümkün olan en üst seviyede hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Siyasi parti gözetmeksizin milletimizin de bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." dedi.

Hiçbir zaman tribünlere oynayanlardan olmadıklarını, kısa vadeli kazanımlar uğruna millete ve devlete bedel ödetecek adımlara tevessül etmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugünüyle birlikte geleceğini de kurtarmaya, inşa ve mamur etmeye çalıştıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep ileriye baktıklarını, gözlerini ufuktan hiçbir zaman ayırmadıklarını belirterek, "Bundan 15-20 yıl önce savunma sanayiinde projelerimizi başlatırken bizi hayalperestlikle suçlayanlar, bugün başarılarımızı gıpta ile takip ediyor. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimize israf diyenler, tarihimizin en büyük keşfi karşısında mahcubiyet yaşıyor. 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar.' diyerek bizimle alay edenler, bugün Gabar'daki günlük 37 bin varil üretimimizi takdir etmek zorunda kalıyor. Yerli ve milli markamız Togg'dan beşinci nesil savaş uçağımız KAAN'a, şehir hastanelerinden köprülere, yollara, tren hatlarına, havalimanlarına kadar her konuda aynı durumla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık"

Son 21 yılda muhalefetin takoz siyasetine teslim olunsa, Türkiye'nin yerinde saymaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payının yüzde 80'e çıkacağını ne de ihracatta 256 milyar doların yakalanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde, 54,5 milyar dolarla rekor kırıldığını, istihdamın arttığını, milli gelirin 1,1 trilyon doların üstüne taşındığını anımsatarak, "Bunların ve daha burada saymaya kalksak saatler sürecek diğer atılımlarımızın hiçbirini gerçekleştiremezdik. Şunu açık açık söylemek durumundayım. Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık. Engelleri tek tek aşarak, zincirleri parçalayarak, zorlukları göğüsleyerek, saldırıları püskürterek Allah'a hamdolsun bugünlere kadar geldik." dedi.

Son 21 yılda Kocaeli'ne 305 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde 12 bin 941 adet yeni derslik inşa ettiklerini, Gebze Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Gençlik ve sporda 18 bin 538 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 57 spor tesisi inşa ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu, bin 328 kişilik Kartepe Öğrenci Yurdu ve 192 yatak kapasiteli İzmit Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocaeli'ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5,75 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, bin 220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 3 bin 71 yataklı 22 hastane dahil 93 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 200 yataklı Çayırova ve 250 yataklı Gölcük devlet hastaneleri ile 9 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. TOKİ kanalıyla 12 bin 506 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik." diye konuştu.

7 bin 230 konutun yapımına devam ettiklerini, kentsel dönüşümde 42 bin 334 adet konut ve ticaret alanını dönüştürdüklerini, 3 bin 545 adet bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ndeki 14 Millet Bahçesi projesinden 9'unu tamamlayıp hizmete sunduklarını, 4'ünün yapımının, 1'inin de projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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