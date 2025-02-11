Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya Resmi Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya\'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya özel uçakla geldi. Erdoğan'ı havalimanında Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, konaklayacağı otele gelişinde yerel çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın yarın Prabowo Subianto ile baş başa görüşmesi ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılması bekleniyor.

11.02.2025 16:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele gelişinde, ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla kendilerini karşılayan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ayaküstü sohbet etti.

Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yarın Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na iştirak etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya Resmi Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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