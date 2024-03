Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya\'da görmek mümkün

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya mitinginde yaptığı konuşmada, "Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkün" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Konya'da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Antalya'dan Konya'ya giden staj ve çıraklık mağdurlarının miting sırasında "Çırağa müjde" sloganları atması üzerine Erdoğan, "Arkadaşlar çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur, bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya'ya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Konya, vefanın şehridir. Bizim Konya ile gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. 15 Temmuz'dan beri devam ettirdiğimiz vatanın bekasını koruma mücadelesinde Konya ile yol yürüdük. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Emniyet'ten sordurdum, meydanda ne kadar katılım var diye... Yollar hariç 110 bin katılım var. Her zamanki gibi Konya bu. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece sandık değil, kutlu bir davanın sancağı olduğunu gösterdiniz. Konya'nın 31 Mart'ta da rekor oyla belediyecilikte tarih yazarak sancağı en yükseğe çıkaracağına inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır. Konya kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Bu şehir alimleri ile arifleri ile üretkenliği ile ülkenin tamamına ışık saçtı. Herkese faydası dokundu Konya'nın. Son depremde gördük ki Konya tüm mazlumlara el uzatan şehir olma vasfını sürdürdü. Deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı. Büyükşehrimiz ile sivil toplum kuruluşlarınız ile desteğinizin yakın şahidiyiz. 21 yıldır Türkiye'ye hizmet ederken çok yönlü mücadelenin içinde olduk. Gece gündüz çalıştık. Vatan topraklarının her karşını yatırımlarla eserlerle donattık. Demokrasi hak özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik. Sayısız saldırının önüne set çektik. Türkiye'yi terörden, nice tuzaklardan kurtardık. Ülkemizi güçlendirirken memleketin her potansiyelini kullandık. Eski Türkiye ile şimdiki Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkün. Konya'nın 21 yılda kat ettiği mesafenin şahidi sizlersiniz."

"ŞEHİRLERİ BELEDİYE MECLİSLERİNİ PAYLAŞIYORLAR"

CHP ile DEM Partinin gizli saklı iş birliği halinde olduğunu ileri süren Erdoğan, "Sözde 'kent uzlaşısı' adı altında şehirleri belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor. Yani nereden, Kandil'den. CHP ile yaptığı pazarlıkla yine işaret edilen isimleri öne sürdüler. Bu iki partinin sinsi oyununa, AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başkaları da var. CHP'nin kifayetsiz muhterisleri Atatürkçülük gibi kavramların istismarı ile varlıklarını sürdürmüştür. Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak hiçbir adım atmadan siyasette tırnak tutturma hevesindeler. Daha önce birileri denemişti. Partimizden ayrılıp altılı masaya misafir oldular. Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı kendileri Meclis'e bile giremediler. Sadece sandıkta değil, milletin vicdanında da kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyenlerin durumuna gönüllerinin razı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Başka hiçbir hüner göstermeden sırf AK Parti husumeti ile Erdoğan husumeti ile AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Eskiler, selden gelen suya gider derler. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka, sermayesi olmayanların akıbeti yeni bir konjonktürle silinip gitmektir. Bir davası, bir vizyonu olanların durumu farklıdır. Hele bir de bunları destekleyecek projelere, samimi, hakikatli bir dile sahipseniz siyasette de gönüllerde de kalıcı olursunuz. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir." şeklinde konuştu.

AK Partinin kurulduğu günden bu yana her seçimden birinci çıktığını kaydeden Erdoğıan, "Konya bu davamızın da mücadelemizin de maruz kaldığımız saldırıların da en yakın şahididir. Konya AK Parti döküntüleri ile tek parti faşistlerinin ve terör örgütü uzantıları için çalışanlara itibar eder mi? Konya, CHP gibi adı her türlü kirli pazarlıkla ve şaibeli işlerle anılan partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Bu ara demet demet dolarları, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların haline bak... Bunlara bu ülke teslim edilir mi?" dedi.