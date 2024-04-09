Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Halkının Yanındayız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Halkının Yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğin sürdürüleceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, barış, huzur ve esenlik dileklerinde bulundu ve deprem bölgesiyle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

09.04.2024 11:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, bugüne kadar bölgeye sevk edilen toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama ulaştıklarını belirten Erdoğan, "Bayramın, ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber, sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için Rabb'ime hamdediyorum." ifadelerini kullandı.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi, Gazze'nin yanı sıra, Türkiye'nin gönül coğrafyasının farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşıladıklarını ve buruk geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Gazze 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara oldu. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların, kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in saldırıları sonucu, 33 bin Filistinlinin şehit düştüğünü, 75 binden fazla insanın da yaralandığını anımsatan Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak yok"

Dış siyasette bu adımları atarken, gündemlerinin ilk sırasında yer alan deprem bölgesini asla ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asrın felaketinin yaralarını, asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için de çalışıyoruz."

PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına vatanın birliğine, insanların huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör bataklığını kaynağında kurutma stratejisini kararlılıkla uyguladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur. Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini, yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi, bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu vesileyle bir kez daha, 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rekabet seviyesi çok yüksek bir seçimden yeni çıkmış aziz milletimizden, bayramın manevi iklimini kırgınlıkları gidermek için fırsata çevirmelerini özellikle istirham ediyorum. Bayram ziyareti veya tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum. Rabb'imden Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Terör, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Halkının Yanındayız - Son Dakika

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