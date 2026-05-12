Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda Arz Güvenliği Konusunda Hiçbir Sorunumuz Yok"

12.05.2026 17:15
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki çatışmaların tarımsal üretimi etkilememesi için teyakkuz halinde olunduğunu belirterek, "Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'ndaki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı"na katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, toprağın kendileri için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarek olduğunu belirterek, bu anlayışla, göreve geldikleri 2002 yılından bu yana toprağın ve onu alın teriyle işleyen çiftçilerin adeta üzerine titrediklerini söyledi.

Çiftçilere, geçen yıl, doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdiklerini aktaran Erdoğan, bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardıklarını belirtti.

"CENNET VATANIMIZDA 206 ÇEŞİT TARIM MAHSULÜ YETİŞİYOR. KENDİMİZE YETER DURUMDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmaların da gıda arz güvenliğinin önemini tescillediğini vurgulayarak, son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını gördüklerini söyledi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. 'Ambarın anahtarı kimdeyse, güç ondadır' diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken, diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık."

İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık, gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Gübrede ise artık güzlük ekilişler için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Cennet vatanımızda şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Bakınız, şu rakamları biz değil, uluslararası kuruluşlar söylüyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk üçteyiz. Çiğ sütte, sığır etinde, tavuk etinde, yumurtada aynı şekilde dünyada ve Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lider, su ürünleri yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz."

"SULAMA KONUSUNDA SIKINTIMIZ BULUNMUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın başından itibaren yağışların iyi seyrettiğini ve barajların dolduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık hadiseleri sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl inşallah yeniden yükselişe geçecek. Hububat gibi stratejik ürünler başta olmak üzere birçok üründe inşallah bu yıl çok bereketli bir yıl olacak" diye konuştu.

Kırsal kalkınmanın sadece tarım değil, kalkınma politikasının temelini teşkil ettiğine işaret eden Erdoğan, bu alandaki önceliklerinin, gençler ve kadınların kırsal kalkınmanın ana aktörü haline gelmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, anaç hayvan sayısını artırmak, aile işletmelerini güçlendirmek, kadın ve gençlerin hayvancılıkta daha fazla yer almalarını sağlamanın, üzerinde özellikle durdukları hedefleri olduğunu belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' ve 'Kırsalda Bereket Küçükbaş'a Destek' projelerimiz üreticilerimiz nezdinde büyük rağbet gördü. Vatandaşlarımızın düşük maliyet ve uygun kredilerle hayvan temin ettiği, bir yıllık bakım ve besleme giderleri ile sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı bu destek programlarını sürekli hale getireceğiz. Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı. Hamdolsun buzağılar doğuyor, sürüler büyüyor, üretim güçleniyor. Küçükbaş destek programımızda ise başvurular tamamlandı. Hak sahiplerine ilk hayvan teslimatını önümüzdeki ay yapacağız."

"BÜTÇENİN YÜZDE 20'SİNİ GENÇLER VE KADINLARA TAHSİS ETTİK"

Diğer yandan Kırsal Kalkınma Yatırımları programına ayırdığımız tam 10 milyar liralık bütçenin yüzde 20'sini yine gençlere ve kadınlara, yüzde 30'unu da aile işletmelerimize tahsis ettik. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50 ile yüzde 70'i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Başvurular 12 Haziran'a kadar devam edecek. Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi, tarımla iştigal eden tüm vatandaşlarımı bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum. Tarımda hangi ürünün nerede ekileceğini belirlediğimiz devrim niteliğindeki üretim planlamasında iki yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da besi, süt ve kanatlı üretim bölgelerini tespit ederek buralara yapılacak yatırımlara ekstra teşvikler sağlıyoruz. Başta üretim planlaması olmak üzere hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun, halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Ancak hem bu çalışmaların sürdürülmesi hem de gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için yeni düzenlemeleri ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz."

İŞLETMELERE 24 AY GERİ ÖDEMESİZ FİNANSMAN DESTEĞİ...

Kırsal kalkınmada yeni bir hamle olarak görülen bir projenin detaylarını paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Bu yeni aşamada artık tarımsal yatırımları da planlayacağız. Tarım sektörünün ana damarı olan siz kıymetli çiftçilerimizin emeğinin zayi olmayacağı, pazarlama sorunu yaşamayacağı, ürünlerinin doğru yerde ve doğru sanayi tesisinde işleneceği bir sistemi inşallah hayata geçiriyoruz."

Bakanlığımız aracılığıyla Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla uygulanacak 'Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'ni bu yıl içinde başlatıyoruz. Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, yedi yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek.

10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Yine bu proje kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun da dahil olacağı mekanizmayla krediye erişimde sorun yaşayan ve bilinçli üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz."

Kaynak: ANKA

