Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Kore'yi Sinop Nükleer Güç Santrali projesinde önemli bir potansiyel ortak olarak görüyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Kore'yi Sinop Nükleer Güç Santrali projesinde önemli bir potansiyel ortak olarak görüyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Kore\'yi Sinop Nükleer Güç Santrali projesinde önemli bir potansiyel ortak olarak görüyoruz"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta kurulması planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Güney Kore'yi "önemli bir potansiyel ortak" olarak gördüklerini belirterek, Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) ile kapsamlı ön fizibilite çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan, nihai kararda elektrik üretim maliyeti, finansman koşulları ve projenin Türkiye ekonomisine sağlayacağı faydaların dikkate alınacağını bildirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta kurulması planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Güney Kore'yi "önemli bir potansiyel ortak" olarak gördüklerini belirterek, Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) ile kapsamlı ön fizibilite çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan, nihai kararda elektrik üretim maliyeti, finansman koşulları ve projenin Türkiye ekonomisine sağlayacağı faydaların dikkate alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye yapacağı ziyaret öncesinde Yonhap Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Erdoğan, ziyaretin siyasi diyaloğun güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin canlandırılmasını amaçladığını belirterek, nükleer enerjinin yanı sıra savunma sanayisi, yarı iletkenler, robotik, yapay zeka, ulaştırma ve lojistik alanlarında işbirliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu.

"KORE CUMHURIYETİ'Nİ ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, Sinop'ta kurulması planlanan ikinci nükleer güç santraline ilişkin Güney Kore ile yürütülen görüşmelere değinerek, "Kore Cumhuriyeti'ni bu girişimde önemli bir potansiyel ortak olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye ile Güney Kore, Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un geçen yıl Türkiye'ye yaptığı devlet ziyareti sırasında nükleer enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Mutabakat reaktör teknolojisi, saha değerlendirmesi, lisanslama, finansman ve iş modelleri alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihten bu yana Güney Kore'nin kamuya ait elektrik şirketi KEPCO ile kapsamlı ön fizibilite çalışmaları yürütüldüğünü ve projenin teknik ve ekonomik koşullarının değerlendirilmeye devam edildiğini söyledi. Erdoğan, "Bu konuda Kore ile yürüttüğümüz müzakerelere büyük önem veriyoruz. Koreli dostlarımızın nükleer enerji alanındaki tecrübesinin gayet farkındayız" ifadelerini kullandı.

Sinop projesi için nihai kararın henüz verilmediğine işaret eden Erdoğan, kararda elektrik üretim maliyeti, finansman düzenlemeleri ve projenin Türkiye ekonomisine sağlayabileceği faydalar dahil çeşitli unsurların dikkate alınacağını belirtti. Erdoğan, "Diğer ülkelerle yürüttüğümüz temasları da dikkate alıyor ve mümkün olan tüm seçenekleri milli çıkarlarımız ışığında inceliyoruz" dedi.

SAVUNMA SANAYİ, YAPAY ZEKA VE YARI İLETKENLERDE İŞBİRLIĞİ

Erdoğan, nükleer enerjinin ötesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin savunma sanayi, yarı iletkenler, robotik, yapay zeka ve diğer ileri teknoloji alanlarında genişletilebileceğini söyledi. Erdoğan, "Amacımız bu imkanları somut girişimlere dönüştürmek, şirketlerimiz için iş fırsatlarını kolaylaştırmak ve karşılıklı yatırımları artırmak" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin Türkiye'nin PD170 turbo dizel uçak motoruna gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, insansız hava araçları, motor teknolojileri ve elektronik sistemler gibi alanlarda iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin genişletilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE, KORELİ YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Erdoğan, Güney Koreli şirketlere Türkiye'deki yatırımlarını artırma ve Türk şirketleriyle özellikle ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında işbirliğini derinleştirme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı, "Güçlü üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve stratejik konumuyla Türkiye, Koreli yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Kore Cumhuriyeti'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki uzmanlığını Türkiye'nin üretim gücüyle bir araya getirerek çok daha büyük başarılara ulaşabiliriz" dedi.

Hyundai Motor Grubu'nun Türkiye'deki uzun süreli otomotiv üretim faaliyetlerini ve POSCO'nun çelik sektöründeki yatırımlarını mevcut ekonomik işbirliğine örnek gösteren Erdoğan, Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında elektrikli araç üretimine başlamasını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

KORELİ ŞİRKETLERE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel enerji piyasaları ve ticaret yollarının, Hürmüz Boğazı dahil olmak üzere ciddi risklerle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Mevcut kriz, uluslararası ticaret için güvenilir alternatif güzergahlar geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Erdoğan, "Koreli şirketlerin Türkiye'nin bölgesel ulaştırma ve lojistik yatırımlarına daha fazla katılım göstermesini istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ankara'nın Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Koreli şirketlere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

TİCARETTE 15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticarette önemli bir dengesizlik bulunduğuna da dikkati çekti. Yonhap'ın aktardığı verilere göre Türkiye, 2025 yılında Güney Kore'ye yaklaşık 1,14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu ülkeden 10,26 milyar dolarlık ithalat yaptı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi için 15 milyar dolarlık hedef belirlendiğini belirterek, "Bu hedef doğrultusunda ilerlerken daha dengeli bir ticaret yapısı geliştirmeye, yatırımları genişletmeye ve üretim alanında daha fazla işbirliğini teşvik etmeye öncelik veriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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