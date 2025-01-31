Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da İbradı Belediyesine ziyarette bulundu.

31.01.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da İbradı Belediyesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ilçede Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından İbradı Belediyesine yürüyerek geçti.

Yürüyüş sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Erdoğan, daha sonra İbradı Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hatice Sekmen ve Kaymakam İbrahim Cem Deveci ile bir araya geldi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Politika, Antalya, Güncel, İbradı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.