Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davet Ettiği CHP'li Demirçalı: CHP'de Siyaset Yapmaya Devam Edeceğim - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davet Ettiği CHP'li Demirçalı: CHP'de Siyaset Yapmaya Devam Edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Davet Ettiği CHP\'li Demirçalı: CHP\'de Siyaset Yapmaya Devam Edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta görüşerek partisine davet ettiği ortaya çıkan CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi.

13.01.2025 17:07  Güncelleme: 17:10
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta görüşerek partisine davet ettiği ortaya çıkan CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada CHP'li bir ilçe belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'ye çağırıldığı bilgisini vererek, AK Parti'ye davet edildiğini ifade etmişti. Özel, belediye başkanının çağrıldığında ve görüşmeden sonra kendisine bilgi verdiğini belirterek, "Gözlerime inanamadım. 'Şubat ayında kongrem var, bize katılır mısın?' ya devletin başına, bir partinin öz evladı bir belediye başkanının 'Yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım, şunu yaparım, bunu yaparım...' Bir de böyle parantez içinde, 'Tertemiz adamsın biliyorum, ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar, Allah korusun' falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar, saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan'ın" ifadesini kullanmıştı.

ANKA Haber Ajansı, Erdoğan ile geçtiğimiz hafta görüşen Belediye Başkanı'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğunu öğrendi. Edinilen bilgiye göre Demirçalı görüşmede Erdoğan'a, "CHP'nin baba ocağı olduğunu" nezaketle ifade etti.

ANKA Haber Ajansı'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Demirçalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın toplatısında dile getirdiklerini doğrulayarak, görüşmenin geçen hafta gerçekleştiğini belirtti. Demirçalı, "Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkez'i, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" ifadesini kullandı. AK Parti'ye davet edildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Demirçalı, "CHP'de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davet Ettiği CHP'li Demirçalı: CHP'de Siyaset Yapmaya Devam Edeceğim - Son Dakika

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