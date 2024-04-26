Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihi bir dönüm noktası - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihi bir dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Irak ziyareti tarihi bir dönüm noktası

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin zamanlama açısından "tarihi" olduğunu belirtti.

26.04.2024 14:50
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyaretinin zamanlama açısından "tarihi" olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin AA muhbirine değerlendirmelerde bulunan Turan, ziyaretin Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son 2011'de Irak'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Turan, aradan geçen 13 yılda Ortadoğu'da başta siyaset olmak üzere bir çok alanda denklemlerin değiştiğine dikkati çekti.

İran-İsrail gerilimi, Gazze'de yaşanan insani felaket, Lübnan ve Yemen'deki çatışmalar gibi bölgesel krizlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Turan, "Bölgedeki mevcut karmaşık siyasi ve güvenlik denklemde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli yönlendirici rolü olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye-Irak ekonomik ilişkilerinde tarihi bir fırsat doğuyor

En son 70'li yıllarda gerçekleştirilen Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı projesiyle iki ülke arasında önemli bir ekonomik işbirliği yapıldığını hatırlatan Turan, bugün bu fırsatın benzerinin Kalkınma Yolu Projesi olduğunu söyledi.

Bu projenin Irak ekonomisinin dünyaya açılması açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Turan, projenin iki ülke ilişkilerine de olumlu yansımaları olacağına inandığını belirtti.

Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte güvenlik dosyasında da ilerleme kaydedilecek

Türkiye-Irak işbirliğinin ve Kalkınma Yolu Projesi'nin her iki ülke arasındaki güvenlik dosyalarına da olumlu yansıması olacağını dile getiren Turan, projenin terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerini de sona erdireceğini vurguladı.

Turan, "Tek geliri petrol olan Irak, Kalkınma Yolu Projesi sayesinde alternatif kaynaklardan da gelir sağlayacaktır. Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye için olduğu kadar Irak için de son derece öneme sahip. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte PKK'nın bölgedeki varlığına da son verileceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütü PKK'nın artık Irak'ın hemen hemen her yerinde baş göstermeye başladığını ifade eden Turan şöyle devam etti:

"PKK artık bir tek Kandil'de değil tüm Irak vilayetlerinde faaliyet göstermeye başladı. Sincar, Süleymaniye ve Kerkük'te varlık göstermeye başlayan terör örgütü suikastlar düzenliyor. Türkmen yetkililerine yönelik suikast düzenleyen terör örgütü en sonra Kifri ilçesinde Büyük Türkmen Bayat Aşireti Başkanı Hüseyin Alloş'u katletti. PKK artık gerek Bağdat gerek Kerkük'te sivil toplum örgütleri adı altında bürolar açmaya başladı."

Irak başbakanı Sudani, Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor

Bu ziyaretle birlikte Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğinin bir kez daha teyit edildiğini aktaran Turan, Sudani'nin başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkeleri ile ilişkiler kurmak konusunda ciddi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde iki ülke arasında güvenlik, ekonomi, ticaret ve eğitim gibi çeşitli alanlarda imzalanan 26 işbirliği anlaşmasının ziyarete damga vurduğunu belirten Turan, bu anlaşmaların en kısa zamanda yürürlüğe girmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Kerkük'te ortak yönetimi öneriyoruz

ITC Başkanı Turan, Kerkük yerel yönetimi sorununun hala çözülmediğini, Türkmenler olarak adil ve kapsayıcı bir çözümden yana olduklarını ifade etti.

Turan, Kerkük'te yerel yönetim için tüm görüş ve önerilere açık olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudaki görüşü ve tavsiyelerinin kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Kerkük'te adil ve tüm tarafları temsil eden bir yerel yönetimin oluşturulması noktasında ısrarcı olduklarını ifade eden Turan, Türkmenlerin ortak yönetim ve dönüşümlü vali sistemini önerdiğini hatırlattı.

Türkiye, Bağdat-Erbil sorunun çözümüne katkı sağlayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erbil ziyaretinin önemine vurgu yapan Turan,Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Bağdat arasındaki gerilimin düşürülmesi ve sorunların çözümüne önemli katkı yapacağına inandıklarını belirtti.

Erbil-Bağdat ilişkilerinin en büyük sorunlarından birinin petrol ihracatı olduğunu hatırlatan Turan, petrol ihracatının Türkiye üzerinden yapıldığı göz önüne alındığında Ankara'nın bu sorunun çözümünde rol almasının olumlu yansımaları olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihi bir dönüm noktası - Son Dakika

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