Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararını takdirle karşıladı - Son Dakika
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Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararını takdirle karşıladı

Erdoğan, İspanya\'nın Filistin\'i tanıma kararını takdirle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüşerek, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını ve bu adımın bölgede barış ve adaletin tesisine güç katacağına inandığını söyledi.

27.05.2024 20:59
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede; İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın bölgede barış ve adaletin tesisine güç katacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararını takdirle karşıladı - Son Dakika

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