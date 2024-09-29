Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Açılışını Yaptı - Son Dakika
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Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Açılışını Yaptı

Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda açılışı yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un spor merkezi haline geleceğini ifade etti. Erdoğan, modern tesisin sadece bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi olduğunu vurguladı. Açılışta Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası gerçekleştirilecektir.

29.09.2024 18:32
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, " Barcelona'dan Tokyo'ya, Los Angeles'tan Londra'ya spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah bugünden sonra İstanbul'da bu şehirler arasında yerini alacaktır. Biz burada sadece modern bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda Basketbol Gelişim Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Etkinlikler ve yetenek yarışmasının yapılacağı törende Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında karşı karşıya gelecek.

'SPOR YATIRIMLARI ŞEHİRLERİ KÜRESEL BİR MARKA HALİNE GETİRİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin İstanbul'u spor merkezi haline getireceğini vurgulayarak, "Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Dünya genelinde öne çıkan şehirler; kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurmuşlardır. Gelişmiş birçok ülke, spor merkezlerine, şehirlerinin prestiji ve geleceği için stratejik yatırımlar olarak bakmışlardır. Barcelona'dan Tokyo'ya, Los Angeles'tan Londra'ya spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah bugünden sonra İstanbul'da bu şehirler arasında yerini alacaktır" diye konuştu.

'SADECE SPOR KOMPLEKSİ DEĞİL, YETENEK KAZANDIRMA MERKEZİ İNŞA ETTİK'

Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz muazzam eserleri İstanbul'umuz hem tarih, hem kültür ve sanatın, hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezin de hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Burada kazanılacak zaferlerin uluslararası platformlarda İstanbul'u ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inanıyorum. Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yaptığı nice unutulmaz müsabakayla Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktı. Ancak salonun başta depreme dayanıklılık olmak üzere ciddi riskleri vardı. Ayrıca eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Bunun üzerine süratle harekete geçtik. Türkiye'ye ve Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak; projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde hamdolsun bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz. Biz burada sadece modern bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Açılışını Yaptı - Son Dakika

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