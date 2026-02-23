Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

İslam dünyasının son derece bereketli günlerden geçtiğini belirten Erdoğan, herkesin Ramazan'ı Şerif'ini tebrik etti, bu mübarek günlerin milletle birlikte İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Gelişini şairlerin ve gönül erlerinin, "Merhaba ey şehri ramazan merhaba, teşrifinle aleme geldi sürur, merhaba sad merhaba ey şehri nur" diyerek selamladığı rahmet mevsimini büyük bir bahtiyarlıkla karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, ramazanın manevi atmosferinin ülkenin her karışını kuşatmasıyla hanelerin şenlendiğini, gönüllerin huzurla, şefkatle, merhametle dolduğunu söyledi.

Erdoğan, 11 ayın sultanı ramazanın kalpleri arındırmak, ruhları dinlendirmek, zihinleri günlük hayatın yoğun ve yorucu meşgalesinden kurtarıp berraklaştırmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

"Gerek şahsen gerek Kabine olarak gerekse tüm kadrolarımızla merhum Sezai Karakoç'un 'Her yıl çağrıldığımız bir ruh şöleni' dediği bu yediveren günlerini en güzel şekilde ihya etmeye çalışıyoruz." diyen Erdoğan, ilkini şehit yakınlarıyla yaptıkları iftar programlarının her kesimden insanla buluşma, paylaşma, kaynaşma vesilesi haline geldiğini vurguladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"AFAD'ımız, Kızılay'ımız, Türkiye Diyanet Vakfımız ve diğer kurumlarımız hem ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor hem de başta Gazze olmak üzere yurt dışındaki mazlumlara yardım ulaştırıyor. Deprem bölgesinde 'Yeni Evim İlk İftarım' programımızla yuvalarına yerleşen depremzede kardeşlerimizin iftar sevincini paylaşıyoruz. Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda okullarımızda gönüllülük esasına dayalı birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalara rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Okul bahçelerinde neşeyle koşturan, ışıl ışıl gözleri ve gülen yüzleriyle camilerimizi birer gül bahçesine çeviren tüm çocuklarımızın tek tek alınlarından öpüyorum. Rabbim hepsini nazarlardan saklasın diyorum."

"Külliyedeki etkinliklere davet"

AK Partili belediyelerin bu konuda liderliği kimseye bırakmadığını dile getiren Erdoğan, AK Partinin her biriminin görev alanı içinde çok anlamlı faaliyetlere imza attığını söyledi.

Erdoğan, geçen yıl başlatılan ve milletten büyük rağbet gören Külliyede Ramazan Programı'nı bu sene de devam ettirdiklerini belirtti.

Kitap stantlarından çocuk etkinliklerine, konferanslardan konserlere her yaştan insanın ilgisini çekecek, özellikle çocukların heyecanına heyecan katacak dolu dolu bir program hazırlandığını aktaran Erdoğan, hafta sonları anne babaları, çocuklarının, torunlarının ellerinden tutup, Külliyedeki etkinliklere katılmaya davet etti.

Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'in hanelere huzur, memlekete birlik ve dirlik getirmesini diledi.

Geçen hafta kabinede küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, İçişleri ve Adalet bakanlıklarında devir teslimlerin yapıldığını ve yeni görevlere başlandığını ifade etti.

Erdoğan, Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi'ye yeni vazifelerinde Allah'tan muvaffakiyetler diledi, görevlerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Her iki bakanın da seleflerinden devraldıkları millete ve memlekete hizmet sancağını yeni bir enerjiyle, yeni bir heyecanla, tüm bunlarla birlikte omuzlarındaki ağır yükün şuuruyla taşıyacaklarına yürekten inandığını vurgulayan Erdoğan, 2,5 yıl boyunca devlete ve millete hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya'ya fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, "Görevi devreden arkadaşlarımız biliyorum ki yeni atanan bakanlarımızın hep yanında olacak, deneyimlerini ve birikimlerini hükümetimizin kolektif başarısını daha da artırmak için kullanacaklardır. Biz de kendileriyle farklı zeminlerde birlikte olmaya, birlikte çalışmaya, kardeşlik ve dostluk hukukumuzu her daim korumaya, gözetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz"

Son Kabine toplantısından bu yana iç siyasette ve dış politikada oldukça yoğun bir gündemle ülkeye hizmet yolculuğunu sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğumuzu unutmadan, dünyanın neresinde olursa olsun hakkı savunuyor, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden, doğruları cesaretli bir şekilde dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik duruşu, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor."

Şunu aziz milletimizin ve bölgemizdeki herkesin çok iyi bilmesini istiyorum. Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretmek gayretinde değiliz. İhtilafları büyütmenin, sorunları derinleştirmenin hesabı içinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken, herkesten de bizim hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi şu an dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor."

(Sürecek)