Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan peş peşe kritik temaslar
21.06.2025 14:48  Güncelleme: 15:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan peş peşe kritik temaslar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan; Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al- Thani, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi peş peşe ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al- Thani'yi kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

UNRWA GENEL KOMİSERİ LAZZARİNİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

BM TEMSİLCİSİ MORATİNOS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Moratinos ile görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

PAKİSTAN KARA KUVVETLERİ KOMUTANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ı kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Dikmen:
    İslâm coğrafyası bir an önce aklını başına alıp Ekonomi ve güvenlik tedbirleri hakkında birlikte hareket etmek için anlaşmalı Üretim planlaması yapılmalı 4 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    bopumun başkanı iş başında nereye em attı ise ortalık karıştı aman kal memleket yanıyor 3 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu adam bu ülkeyi eninde sonunda savaşa sokup bu ülkeyi böldürecek...Yaşanılan bütün hikayeler bu yönde gidiyor... 0 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu adamların hepsini topla eşittir sıfır, hiç bir agirliklariyok. Ama geldi.bunu bu kafa yapısına anlat 0 0 Yanıtla
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