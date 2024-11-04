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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a geldi.

04.11.2024 20:13
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, TSİ 17.48'de Manas Uluslararası Havalimanı'na indi. Havalimanında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak ve ikili görüşme gerçekleştirecek. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca yarın Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışına katılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Kasım'da ise Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 11. Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer eşlik ediyor.

Kaynak: İHA

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