Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürtçe edebiyat etkinliğine mesaj gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürtçe edebiyat etkinliğine mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri' etkinliğine mesaj gönderdi. Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 önemli klasik Kürtçe edebiyat eseri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Van Kültür Yolu Festivali'nin şehir, bölge ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

05.07.2024 11:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri" etkinliğine mesaj gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Kültür Yolu Festivalinin altıncı gününde, "Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, dün Van İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın moderatörlüğünde ve Mehmet Nesim Doru, Ali Karadeniz, M. Halit Yalçın (Xalid Sadini), Abdulhadi Timurtaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, aralarında Molla Ahmed-i Ceziri Divanı, Faki-yi Teyran Divanı, Molla Hüseyin El Bateyi'nin Mevlidi Nebi eseri (Mewluda Nebi), Hakkarili Pertev Bey Divanı, Seyfü'l-müluk ve Bediü'l-Cemal Destanı ve Diwana Şexe Meczüb gibi önemli eserlerin yer aldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 önemli klasik Kürtçe edebiyat eseri tanıtıldı.

Etkinlik sonunda, Kürtçe edebiyat eserlerinin yayımlanmasında emeği geçen isimlerin imzaladığı kitaplar, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce katılımcılara hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından etkinlik katılımcılarına özel olarak iletilen mesaj ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan tarafından okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Van Kültür Yolu Festivali'nin şehir, bölge ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kültür ve sanat içerikli pek çok programın yer aldığı bu festivalin Van'ın "gelişen yüzünün sembolü" olacağına inancını ifade eden Erdoğan, klasik Kürtçe edebiyatın temayüz ettiği Cizre, Hemedan, Van, Erdelan, İmadiye, Bitlis, Hakkari, Doğubayazıt, Müküs, Hizan, Meyyafarikin, Siirt, Diyarbakır gibi merkezlerin, aynı zamanda medreseleriyle de adından söz ettiren şehirler olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Edebiyatla beraber tarih, felsefe, musiki, mimari, mühendislik, matematik ve astronomi alanlarında da önemli çalışmalara imza atan bu medreselerden alanının zirvesine çıkmış nice alimler, edipler, şairler yetişmiştir. Ali Hariri, Melaye Ciziri, Ahmed-i Hani, Feqiye Teyran??????? gibi nice kelam, kalem ve ilim erbabı eserlerini sadece bu toprakların insanlarına değil, bütün bir insanlığa armağan etmişlerdir. Van'da düzenlenen bu programı, Kürtçenin Şaheserlerinin özellikle gençlerimize tanıtılması ve medeniyetimizin ihtiva ettiği zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması bakımından çok değerli buluyorum. Bu vesileyle etkinliklere katkı sunan herkesi tebrik ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: AA

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