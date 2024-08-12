Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı

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(Ankara)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ankara'da 77 yaşında yaşamını yitiren Doğan'ın cenazesi Taceddin Dergahı'nda defnedildi.

Ankara'da 77 yaşında yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze namazı, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti kurmayları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Cenaze namazında saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şu anda musallada Hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özelikle dil olarak kullanmayı gençliğimize, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren hele hele o büyük sözlüğü ile sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Erdoğan konuşmasının ardından, Doğan'ın naaşını cenaze aracına götürmek için tabutunu taşıdı. Doğan'ın cenazesi Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Mehmet Doğan kimdir?

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 1947 yılında dünyaya gelen Doğan, Ankara Gazi Lisesi'nin ardından bugün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bilinen SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda radyo-televizyon uzmanlık bölümünü tamamladı.

Mezun olduktan sonra 1972-1974 yıllarında Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi'nde dokümantalist olarak çalışan Doğan, askerlik görevinin ardından Dergah Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev aldı.