Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ordudan 10 bin 468 subay atıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta güvenlik birimleri olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumları büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdıklarını belirterek " 15 Temmuz'da Silahlı Kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı." dedi.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 12'nci Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 6'ncı Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, pazartesi günü 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Kapkara başlayan o gecenin sabahına ülke olarak destan yazmış, demokrasisini kurtarmış, milli iradeye sahip çıkmış bir şekilde uyanıldığını belirten Erdoğan, canları pahasına karanlık geceyi aydınlık bir sabaha çeviren kahraman şehitleri rahmetle anıp gazilere şükranlarını iletti.

Türkiye'yi bir daha benzer ihanet teşebbüsleriyle karşı karşıya bırakmamak için 15 Temmuz sonrasında çok kritik adımlar attıklarını kaydeden Erdoğan, "Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. Burada bazı sayıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız, 15 Temmuz'da Silahlı Kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. Kurmay subaylarda durum çok daha vahimdi. Çünkü örgütün 80'li yıllardan itibaren özellikle hedefe koyduğu ve zamanla çöreklendiği yerlerin en başında Harp Akademileri yani kurmaylık sistemi geliyordu. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi." diye konuştu.

Deniz Harp Akademisinin birinci ve ikinci sınıflarında eğitim gören kursiyerin tamamının da ilişiğinin kesildiğini dile getiren Erdoğan, benzer kararları diğer kademelerde ve birimlerde de aldıklarını, daha yapısal değişimlere gittikleri alanların olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geniş yelpazedeki görevlerini her an icra etmesine imkan sağlayacak eğitim ve öğretim modeli oluşturduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden çok az subayın kurmaylık eğitimi alırken, yeni kurmaylık sisteminde, eğitimin tabana yayıldığına dikkati çekerek "Subaylarımızın önemli bir kısmının kademeli olarak bu eğitimi alması temin edildi. Böylece 2018 yılından bugüne Harp Enstitülerinde 655 misafir subay ile 3 bin 123 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay, kurmaylık eğitimi aldı. Tüm subayların yaklaşık yüzde 11'ine tekabül eden bu oran, kısa sürede katedilen mesafenin gelecek adına ümit vadettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün geçmişte istismar ettiği sahnelerin tekrar yaşanmaması için de azami hassasiyet gösteriyoruz"

Atılan adımlarla çok kısa sürede FETÖ'nün ordunun saflarında açtığı yarayı iyileştirmekle kalmadıklarını, birçok alanda daha da ileri gittiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gardımızı indirmeden, asla rehavete kapılmadan, örgütün tuzaklarına düşmeden inşallah FETÖ'ye karşı mücadelemizi titizlikle sürdüreceğiz. FETÖ'nün geçmişte istismar ettiği sahnelerin tekrar yaşanmaması için de azami hassasiyet gösteriyoruz. Peygamber ocağı olarak gördüğümüz kahraman ordumuzu kimsenin vesayetçi heveslerine alet etmesine izin vermeyiz. Hukuk ve demokrasi içinde milletin değerlerine ve milli iradeye saygılı bir çizgide ülkemize ve milletimize hizmet etmek hepimizin şiarıdır. Türkiye'nin bahtının da yolunun da açık olduğunu görüyoruz. Yeter ki biz demokrasimizden ödün vermeyelim, milletin çizdiği rotadan sapmayalım, milletçe birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Gerisi sadece bir vakit ve imkan meselesidir."

Erdoğan, mezun olan bütün subayları tebrik ederek üniversitenin rektörü ve yönetim kademesine de takdirlerini iletti.

181 kurmay subay mezun oldu

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da konuşma yaptı.

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı ile Şuay Alpay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ile mezun olan subayların aileleri katıldı.

Kara Harp Enstitüsünden 50, Deniz Harp Enstitüsünden 20, Hava Harp Enstitüsünden 38; aralarında ABD, Azerbaycan, Güney Kore, Ukrayna ve Mısır'ın da olduğu 17 ülkeden 54 misafir personel ve Müşterek Harp Enstitüsünden 19 olmak üzere, toplam 181 kurmay subay mezun oldu.

Dönem birincileri yaş kütüğüne plaket çakarken Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimlerini birincilikle tamamlayan kursiyerlere diplomalarını verdi.

İkinci olanlara Milli Savunma Bakanı Güler, üçüncülere ise Genelkurmay Başkanı Gürak diplomalarını takdim etti.

Diğer mezunlar diplomalarını kuvvet komutanları ve Rektör Prof. Dr. Afyoncu'nun elinden aldı.

(Bitti)