Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'den Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'den Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE\'den Mısır\'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı ve ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

14.02.2024 11:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.

Kaynak: AA

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