Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kaptanıyla konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kaptanıyla konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kaptanı Yaşar Özkan'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır.

05.10.2024 20:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kaptanı Yaşar Özkan'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak araştırma gemisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen uğurlama töreninde mürettebata telefondan hitap etti.

İlk olarak Oruç Reis'e eşlik eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı firkateynlerden birinin komutanıyla konuşan Erdoğan, "Hep birlikte sizleri selamlıyoruz. Yolunuz açık olsun. Değerli komutanım, arkanızda da Oruç Reis sondaj gemimiz var. Biliyorum ki uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu uzun yolculukta Somalili kardeşlerinizle bir araya geleceksiniz. Gerek firkateynlerimiz gerekse destek gemilerimizle Türkiye-Somali kardeşliğini inşallah bu açık denizlerde de ortaya koyacaksınız. Şimdiden sizlere yolunuz açık olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kaptanı Yaşar Özkan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın "Yaşar kaptan duyuyor musun bizleri?" diye seslenmesi üzerine Özkan, "Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yolculuğun ne kadar süreceğini sorması üzerine Özkan, toplamda 19 gün süreceğini belirterek, "Allah nasip ederse, bir aksilik çıkmazsa 23 Ekim'de Mogadişu açıklarında olacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın "Mogadişu'ya geldiğinizde herhalde bizi ararsınız." demesi üzerine ise Özkan, "Cumhurbaşkanım onurdur." ifadelerini kullandı.

Kaptan Yaşar Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, ülkenin kendi imkanlarıyla dünya ligi üzerinde bayrağı dalgalandıracak olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Özkan, Türk denizcilik tarihinde bir ilke imza atarak Somali'de gerçekleştirecekleri sismik araştırmanın milletin yüksek hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bize olan güveniniz ve desteğiniz, vazifemizi ifa ederken en büyük motivasyon kaynağımızdır. Sizin önderliğiniz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın önderliğinde Oruç Reis olarak görevimizi başarıyla yerine getireceğimize inancımız tamdır. Arz ederim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum." şeklinde karşılık verdi.

Kaptan Özkan, 23-25 Ekim'de hiçbir engel çıkmazsa hava müsaadeli olarak Mogadişu Limanı'nın açığında geminin düdüğünü öttürmeyi planladıklarını dile getirerek, "Tam bir donanımla ekipmanla tüm yedeklerimizle ikmalimizle Mogadişu Limanı'na doğru eksiksiz bir şekilde sizin de söylediğiniz gibi yolumuza devam ediyoruz efendim. Arz ederim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, teşekkür ederek, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun." temennisini iletmesi üzerine Özkan da "Çok teşekkürler Cumhurbaşkanım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah sizlere uzun ve sağlıklı ömürler versin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kaptanıyla konuştu Açıklaması - Son Dakika

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