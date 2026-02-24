Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

24.02.2026 21:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, "Bir yanda askeri, polisi, jandarması, istihbaratçısı, güvenlik korucusuyla devletimizin güvenlik kuvvetleri, diğer yanda milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz, öte yanda dayanışma içinde hareket eden Cumhur İttifakımız ve elbette attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları için düzenlenen iftar programına katıldı.

Yeniden şekillenen dünya sisteminde bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye'yi süratle inşa ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu hususu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Hamdolsun bugün ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim. Türkiye'nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu o kadar güvenli. Kuzeyi ne kadar emniyet içindeyse güneyi o kadar emniyet içinde. Yıllarca terör tehdidi sebebiyle gidilemeyen yerlerde artık çobanlar koyun otlatıyor. Yerli yabancı turistler geziyor. Güven ortamı güçlendikçe buna paralel olarak yatırım artıyor, istihdam artıyor. Esnafın, tüccarın, çiftçinin yüzü gülüyor. Gabar'da olduğu gibi yıllarca atıl kalan petrolümüzün, doğal gazımızın ekonomiye kazandırılmasıyla 86 milyonun tamamının refah seviyesi yükseliyor. Yaklaşık yarım asır boyunca yürüyüşümüzün sekteye uğradığı, milletimizin kardeşliğini zehirleyen, ekonomimize 2 trilyon doları aşan, ağır bir fatura yükleyen terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor. Türkiye, Cenabıallah'a sonsuz hamdolsun artık farklı bir ligin oyuncusu haline geliyor."

"Millet olarak hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum"

Terörsüz Türkiye süreciyle elde edilen tüm başarıları bir adım ileri taşıyıp, ülkenin kazanç hanesine silinmeyecek bir şekilde yazdırdıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir yanda askeri, polisi, jandarması, istihbaratçısı, güvenlik korucusuyla devletimizin güvenlik kuvvetleri, diğer yanda milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz, öte yanda dayanışma içinde hareket eden Cumhur İttifakımız ve elbette attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Küllerinden yeniden doğan ve bin yıllık tarihinde nice zorluğun üstesinden gelen bir millet olarak hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz."

"Bu devlet sonsuza kadar kahramanlarıyla var olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde varılan noktanın güvenlik güçlerinin kahramanlığı, gazilerin cesareti ve kalplerinin en müstesna köşesinde hatıralarını yaşattıkları aziz şehitlerin destansı mücadelesinin eseri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kahramanlar, şairin dediği gibi, 'yurdu yaşatmak için vardır' ve bir milletin bekası kahramanlarının varlığına bağlıdır. Kahramanlarımız, gazilerimiz ve şehitlerimizin omuzları üzerine yükselen bu devlet, bundan sonra da sonsuza kadar kahramanlarıyla var olacak, masum ve mazlumların umut adresi olmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonunda anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'ye inşallah beraberce vasıl olacağız. Rabbim yolumuzu bahtımıza açık etsin diyorum. Ülkenize ve milletinize yaptığınız hizmetlerden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunamayan, görev başında olan, nöbette olan tüm kardeşlerimize selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Allah yardımcınız olsun."

Kaynak: AA

