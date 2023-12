Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya\'daki trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki trafik kazasına ilişkin, "Kazayla ilgili soruşturma Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sis, kar, gizli buzlanma, yağmur gibi yol ve sürüş güvenliğini tehdit eden risklerin arttığı kış mevsiminde sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına daha fazla riayet etmeye çağırıyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 53. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yaralanan 59 kişinin hastanelere sevk edildiğini, tedavilerine süratle başlandığını anlatan Erdoğan, "Kazayla ilgili soruşturma Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sis, kar, gizli buzlanma, yağmur gibi yol ve sürüş güvenliğini tehdit eden risklerin arttığı kış mevsiminde sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına daha fazla riayet etmeye çağırıyorum. Yüreklere acı salmamak için lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım." diye konuştu.

2023 muhtar davet edildi

Erdoğan, bugün Muhtarlar Toplantısının 53'üncüsünü gerçekleştirdiklerini, Cumhuriyet'in 100. yılını temsilen 81 vilayetten 2023 muhtarla bir arada olduklarını söyledi.

"Muhtarlarımızı özlemişiz, gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız da bizi özlemiş." diyen Erdoğan, en son geçen yılın ekim ayında Ankara'ya gelen muhtarlar için otel konforunda bir muhtarlar evinin açılışını yaptıklarını anımsattı.

Erdoğan, yine aynı törenle 100 muhtar hizmet binasının açılışını gerçekleştirdiklerini, bu yıl içerisinde 100 yeni muhtar hizmet binasını daha muhtarların hizmetine sunduklarını ifade etti.

Tüm bu muhtar hizmet binalarının mahallelere, köylere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"2024 senesinde inşallah 51 ilimizde 179 muhtar hizmet binamızın daha yapımına başlıyoruz. Muhtarlıklarımızın kuruluşundan bugüne, köylerine ve mahallelerine hizmet eden tüm muhtarlarımızı rahmetle yad ediyorum. Halen, kendilerini seçen milletimize hizmete devam eden muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde köylerine ve mahallelerine hizmet etmek için adaylığını koyacak muhtar adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Muhtarlarla bizim aramızda rahmetli Neşet Ertaş'ın ifadesiyle 'kalpten kalbe, gönülden gönüle giden bir yol' vardır. Bunun için de her fırsatta sizlerle buluşmaya, hasret gidermeye, hasbihal etmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesinde yaptığımız ziyaretlerde şehirlerimizin, muhtarlarımızın da aralarında olduğu temsilcileriyle bir araya gelmeye, onları dinlemeye özel önem verdik. Ancak yaşadığımız fevkalade dönem sebebiyle bu yıl sizlerle arzu ettiğimiz sıklıkta bir araya gelemedik."

"Muhtar, bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılı şubat ayından bu yana on binlerce muhtarla kucaklaştıkları toplantılar yaptıklarını hatırlattı.

"Ülkemizde muhtarlarımızla bu derece yakın ve hasbi ilişki kuran bir başka cumhurbaşkanı, başbakan, siyasetçi bulamazsınız." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Peki niçin muhtarlarla bu kadar sık ve yakın irtibat halindeyiz? Çünkü muhtar, bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir. En geniş ağının temsilcisidir. Aynı sistemin en üst temsilcisi olarak, muhtarlarımızla sırt sırta verdiğimizde hem milletimizin nabzını en iyi şekilde tutacağımızı hem 85 milyonun her bir ferdine ulaşabileceğimizi hem de ülkenin gerçek fotoğrafını görme imkanı bulabileceğimizi biliyoruz. Sağ olsunlar, muhtarlarımız da bu konuda her türlü desteği veriyor, katkıyı sağlıyor. Biz de 2002'den itibaren demokrasimizin uç beyleri olarak gördüğümüz muhtarlarımızı her alanda destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Aynı şekilde büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlıkları, diğer belediyelerde de Muhtarlık İşleri Müdürlükleri ihdas ettik. Muhtarlık Bilgi Sistemi ile devlet ile muhtar ve vatandaş arasında işleyen bir kanal oluşturduk."

Muhtarların özlük hakları

Erdoğan, muhtarların maaşlarını, sigorta primlerini ve diğer özlük haklarını yaptıkları işle mütenasip seviyeye getirdiklerini aktardı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yönettiği adrese dayalı kayıt sistemini muhtarlara da açtıklarını anlatan Erdoğan, köylerdeki ve mahallelerdeki metruk yapıları muhtarların sistem üzerinden bildirebildiğini vurguladı.

Afet sonrası yapılan ayni yardımların dağıtım sistemine de muhtarları dahil ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, gelecek dönemde bu hizmetleri çok daha ileriye taşıyacaklarını ve yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Muhtarlık kurumunun Türkiye'nin idari sistemine mahsus bir yapı olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığı, kaymakamlık, valilik gibi daha üst müesseselerle vatandaşlarımız arasındaki bağın sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını muhtarlıklarımız temin ediyor. Tabii, gelişen teknoloji ve idari sistemimizin kendini buna göre yenilemesi ister istemez muhtarlık kurumunun da yeniden ele alınmasını gerektiriyor. Muhtarlık kurumunun lağvedilmesiyle ilgili özellikle zaman zaman gündeme getirilen önerilere biz katılmıyoruz."

(Sürecek)