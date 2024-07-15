Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kahramanlıklarını yaşatacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kahramanlıklarını yaşatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde yaptığı konuşmada, şehitlerin kahramanlıklarını yaşatarak adlarını tarihe ve milletin kalbine altın harflerle yazacaklarını söyledi. Erdoğan, 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri ve 'danışıklı dövüş' diyenleri de affetmeyeceklerini belirtti.

15.07.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şehitlerin yakınları ve kahraman gazileri en kalbi duygularla, hürmetle ve muhabbetle selamladığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. seneidevriyesi olduğunu aktaran Erdoğan, "Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde, yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Az önce İstiklal ve istikbalimiz uğrunda fedayı can eyleyen kahramanlara Fatihalarımızı gönderdik. Rabb'im o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaptıkları çağrıları dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara ve meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür etti.

15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün geldiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. 'İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür' diyen, 'Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim' diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz."

Erdoğan, 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanların, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranları olduğunu söyledi.

"Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabb'im bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın" diyen Erdoğan, şehitleri unutmayıp, 15 Temmuz ruhunu ihya eden herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam, o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletle beraber olacaklarını belirterek, "Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden 'Allah razı olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, şehitler için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. İl Müftüsü Safi Arpaguş ise 15 Temmuz şehitlerinin her biri için yapılan hatimlerin duasını etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve şehit aileleri yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yakası, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kahramanlıklarını yaşatacağız - Son Dakika


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:31:10. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kahramanlıklarını yaşatacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement