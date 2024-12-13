Cumhurbaşkanı Erdoğan "Stratcom Summit 2024"e mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Stratcom Summit 2024"e mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İletişim Modeli'nin güçlünün değil, haklının sesini duyurmak için cesur ve ilkeli habercilik anlayışından taviz vermeyen bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirterek, "İletişim Başkanlığımız, TRT'miz ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum...

13.12.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İletişim Modeli'nin güçlünün değil, haklının sesini duyurmak için cesur ve ilkeli habercilik anlayışından taviz vermeyen bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirterek, "İletişim Başkanlığımız, TRT'miz ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretleriyle, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne devam eden katliamından bütün dünyanın haberdar olmasını sağlamak, bu yaklaşımın en somut çıktılarından biri olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2024'e (Stratcom Summit 2024) yazılı mesaj gönderdi.

Sahasında bir dünya markası haline gelen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi vesilesiyle katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Kıtaların, iklimlerin, dillerin ve kültürlerin buluşup kaynaştığı güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

"İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temalı zirve boyunca yapılacak tartışmaların, firmalar, kurumlar ve tüm ilgililer için yeni ufuklar açacağına inandığını belirten Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Uluslararası alanda güçlü bir aktör olarak öne çıkan Türkiye'nin, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın tesisi için çok boyutlu diplomasi girişimlerini büyük bir kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, mesajında "Karabağ'dan Balkanlar'a, Suriye'den Ukrayna'ya coğrafyamızın her köşesinde girişimci, çözüm odaklı ve insani hassasiyetleri gözeten dış politika anlayışımızla sorumluluk üstlenmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye İletişim Modeli, yenilikçi bir iletişim stratejisidir"

Türkiye'nin samimi duruşu ve fedakarane gayretleriyle zihinlerdeki yeri daha da belirginleşen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, adaleti, emniyeti ve hakikati merkezine alan bir iletişim anlayışıyla şekillendiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Binlerce yıllık devlet tecrübemizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla oluşturduğumuz Türkiye İletişim Modeli de bu anlayışın en önemli tezahürüdür. Türkiye İletişim Modeli, ekonomiden kültür ve sanata, dış politikadan turizme, sanayi ve teknolojiden eğitime uzanan geniş bir yelpazede ülkemizin asıl potansiyelini göz önünde bulunduran yenilikçi bir iletişim stratejisidir. Türkiye İletişim Modeli, güçlünün değil, haklının sesini duyurmak için cesur ve ilkeli habercilik anlayışından taviz vermeyen bir yaklaşımın ürünüdür. İletişim Başkanlığımız, TRT'miz ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretleriyle, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne devam eden katliamından bütün dünyanın haberdar olmasını sağlamak, bu yaklaşımın en somut çıktılarından biri olmuştur."

Erdoğan, gerektiğinde hayatları pahasına hakikatin kitlelere ulaşması için gayret gösteren medya mensuplarını şükranla, İsrail'in saldırılarında vefat eden gazetecileri de rahmetle andı.

"Yeni teknoloji uzmanlarımızı ve girişimcilerimizi yetiştirecek programlarımızı hayata geçiriyoruz"

Bir tarafta bunları yaparken, diğer tarafta da son döneme damgasını vuran yapay zeka ve dijital teknolojilerin özellikle iletişim sektörüne sağladığı imkanları ve taşıdığı riskleri de tahlil etmeyi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, küresel bir güvenlik sorununa dönüşen dezenformasyon ve manipülasyonun yayılmasına sebep olmakta, gençlere yönelik olumsuz içeriklerin yaygınlaşmasına hizmet etmektedir. Türkiye olarak her alanda olduğu gibi bu konuda da adaleti, ahlakı, vicdanı, insan haklarını gözeten küresel bir yapay zeka anlayışının güçlendirilmesini istiyor ve bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ve Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz çerçevesinde yeni teknoloji uzmanlarımızı ve girişimcilerimizi yetiştirecek programlarımızı hayata geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun düzenlenmesinde emeği bulunanları da tebrik etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Teknoloji, istanbul, Politika, Türkiye, Güncel, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Stratcom Summit 2024'e mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
13:23 Putin, Esad’ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:03 Rakka’da PKK’ya karşı protesto Halk, kentten ayrılmalarını talep etti Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:54 Zaha’nın piyasa değeri altüst oldu Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
18:38 tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında İki yönlü göç dalgası başladı tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 14:20:16. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Stratcom Summit 2024"e mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.