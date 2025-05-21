Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'ne katılmak üzere Varkert Bazar'da - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'ne katılmak üzere Varkert Bazar'da

21.05.2025 16:37
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'ne katılmak üzere Varkert Bazar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Varkert Bazar'a geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'ne katılmak üzere Varkert Bazar'da

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Varkert Bazar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de havalimanından Tuna Nehri kıyısındaki yeni Rönesans dönemi kompleksi Varkert Bazar'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Varkert Bazar önünde Macaristan Başbakanı Viktor Orban karşıladı. Zirvenin yaklaşık 2 saat sürmesi ve ardından imza ve ödül törenine geçilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın zirve marjında katılımcı ülkelerin devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması ve Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk dünyasının gözü Budapeşte'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov'u bir araya getiren zirve nedeniyle Türk dünyasının gözü Budapeşte'de olacak. Zirvede Türk devletlerinin ortak stratejik vizyonunu ve gelecekteki girişimlerini ortaya koyacak Budapeşte Bildirisi'nin kabul edilmesinin yanı sıra önemli anlaşma ve kararlara da imza atılması bekleniyor.

Türk Devletleri Teşkilatı

Orta Asya ve Avrasya'da siyasi ve ekonomik açıdan giderek daha fazla önem kazanan bir uluslararası kuruluş haline gelen TDT, ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üyesi olduğu teşkilatta 2018'den bu yana Macaristan, 2021'den bu yana Türkmenistan, 2022'den bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "gözlemci ülke" statüsünde yer alıyor.

Macaristan'ın Türk devletleriyle ilişkileri güçleniyor

Macaristan'ın zirveye ev sahipliği yapması, teşkilatın tarihinde gözlemci statüsündeki bir ülkenin bu görevi üstlenmesi açısından bir ilki oluşturuyor. Macaristan basınında yer alan haberlerde, bu durum Macaristan'ın Türk devletleriyle olan stratejik ilişkilerinin güçlenmesiyle ilişkilendiriliyor.

Haberlerde ayrıca, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Çin'den Avrupa'ya demiryolu kanalıyla uzanan ticaret rotasının artık Rusya, Belarus ve Polonya'dan güneye kaydığını ve bu durumun Türk devletlerinin stratejik konumunu güçlendirdiğine dikkat çekiliyor.

Macar şirketleri MVM ve Mol Group'un Azerbaycan'daki güçlü varlıkları, Macar petrol şirketi Mol tarafından Kazakistan'da gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz çıkarma operasyonları, Macaristan'ın en büyük ticari bankası OTP Group'un Özbekistan'daki en büyük bankalardan birini satın alması ve çeşitli alanlardaki bölgesel iş birliği projeleri, Macaristan'ın Türk devletleriyle olan güçlü ilişkilerinin göstergesi olarak görülüyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Macaristan'daki enerji fiyatlarının yüksek olmamasının, Azerbaycan doğal gazı sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Orban, Türk devletlerinin olmaması durumunun Macaristan vatandaşlarının enerjiye 2 veya 3 daha fazla fatura ödeyeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Budapeşte, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'ne katılmak üzere Varkert Bazar'da - Son Dakika

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