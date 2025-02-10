Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütlerinin Komşumuzdaki Varlığı Bizim İçin de Tehdittir ve Bertaraf Edilmesi Gerektiği Olmazsa Olmazdır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör Örgütlerinin Komşumuzdaki Varlığı Bizim İçin de Tehdittir ve Bertaraf Edilmesi Gerektiği Olmazsa Olmazdır"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten çekinmeyiz çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gerektiği olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız" dedi.

10.02.2025 00:17  Güncelleme: 02:24
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten çekinmeyiz çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gerektiği olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız" dedi.

Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde yapacağı Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ABR Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Gazze'de 471 gün süren soykırımın ardından bizim de çabalarımızla 19 Ocak'ta geçici ateşkes sağlandı. İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar istenilen seviyede olmasa da hamdolsun ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz.

Bir defa şunu açıkça söylemek isterim Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüs'ü ile Filistin Fillistinlilerindir."

Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabii burada ülkemizdeki ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel Başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur. Bizim Filistin davası ve Gazzeli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı, nasıl bir mücadele verdiğimizi, bu uğurda neleri göze aldığımızı, başta filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor."

"Üzerimize düşen ne varsa biz Türkiye olarak bunu yapmaya hazırız"

"Trump, Putin ve Zelenkski arasında barış ihtimalini yakın görüyor musunuz" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Barış umudumuzu kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz. Ama son dönemlerde Zelenski'nin de görüşmeye böyle bir talep olursa hazır olduğunu kendisinden duyuyoruz, dinliyoruz. Sayın Trump'ın ve Sayın Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa biz Türkiye olarak bunu yapmaya hazırız. Bunu önyargısız yaklaşımımız ve barışçıl dış politikamız sayesinde bugüne kadar başardık. Tek bir damla daha kan ve gözyaşı akmasın diye gayretlerimiz var ve seve seve yeter ki bir araya gelsinler, görüşsünler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz."

"Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan, özellikle Suriye Ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır"

"Türkiye ve Suriye arasında terör örgütleriyle mücadelede ortak adımlar atılacak mı" sorusu üzerine Erdoğan şunları kaydetti:

"Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın Şara'nın oradaki verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Sayın Şara ile açık, net görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan, özellikle Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Bu konuda müspet gelişmeleri görüyoruz. Birçok grup kendilerini feshederek Suriye ordusuna katılıyor ve Suriye'nin birliği beraberliği için gayret göstereceklerini de ilan ediyorlar. Bunlar içerisinde tabii en önemlisi de DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır diye düşünüyorum. Zira bu Sayın Şara'yla da ortak düşünce birliğine vardığımız bir tespittir. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gerektiği olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in " Bertolt Brecht'in şiiri. Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir" sözlerine cevap veren Erdoğan şöyle konuştu:

"Okuduğum şiir malum Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi ve Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı biliyorsunuz bir yıllık bir cezaya çarptırıldım ve bunun dört ay 10 gününü zaten cezaevinde yaşadım. Bütün bunlarla beraber şiir okuyup okumadığımı özellikle tabii ortaöğretimden üniversiteye tarih söyler. Ama bu konuda Sayın Özel'in kendisinin nedenli şiir okuma kabiliyeti var onu bilemem. Onu okumayı bir tarafa koyun aslında Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri odasının bir köşesine asarsa herhalde çok daha isabetli olur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör Örgütlerinin Komşumuzdaki Varlığı Bizim İçin de Tehdittir ve Bertaraf Edilmesi Gerektiği Olmazsa Olmazdır' - Son Dakika

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